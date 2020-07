Prefeito Adail Filho entrega equipamentos e fardamentos da Atenção Básica

O Prefeito de Coari, Adail Filho, na companhia da deputada estadual Dra. Mayara Pinheiro, realizou nesta terça-feira, 21, a entrega de 5.210 itens entre equipamentos de informática, instrumentos odontológicos e fardamentos para os profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs do município, além de kits de trabalho para os Agentes Comunitários de Saúde – ACSs. A entrega aconteceu no auditório Silvério Nery, com a participação de vereadores, secretários e servidores.

Para Adail Filho, entregar esses equipamentos, algo que foi idealizado lá atrás por ele e pela então vice-prefeita Mayara Pinheiro, é muito gratificante porque demonstra que a cada dia sua gestão se moderniza e pavimenta um caminho para um futuro melhor para os cidadãos coariense. “Esses itens vão possibilitar que trabalhemos de forma mais eficiente, diminuindo a burocracia, facilitando o trabalho de cada um e melhorando os serviços de saúde para a população, que é o mais importante”, declarou.

A deputada Mayara Pinheiro, que é médica dermatologista, recordou que quando ela e Adail Filho assumiram o município viram que seria na saúde um dos grandes desafios e de lá para cá não mediram esforços para transformar a saúde de Coari em uma das melhores do Estado. “Estamos construindo uma história muito bonita na saúde do município. Hoje a gente faz assistência, atende, entrega medicamento, realiza exame, ou seja, acompanha o paciente do início ao fim da assistência em saúde”, comentou.

Além da entrega dos equipamentos, também foi anunciado a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão nas UBSs do município. De acordo com a secretária municipal de Saúde Francisnalva Mendes, a medida apresenta inúmeras possibilidades para gerenciamento de filas de atendimento, bem como garante a segurança das informações dos pacientes, possibilitando ao usuário ser atendido em qualquer unidade de saúde. “Recebemos hoje toda estrutura da Atenção Básica para fazer um trabalho de primeira”, disse.

Ao todo foram entregues 507 equipamentos de informática, entre computador, nobreak, impressora, roteador, tablets, notebook, projetor multimídia e tela de projeção; 3.093 itens de fardamentos, como mochilas, bonés, blusas manga longa e manga curta, calça jeans, jalecos, tênis, bota e camisa pólo; além de 1.610 itens para os kits de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, compostos por: balança digital, estadiômetro, termômetro clínico, glicosímetro, maleta de emergência, sombrinha e aparelho de PA digital.