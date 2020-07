Denúncia: Cabo eleitoral de pré-candidato a prefeito em Eirunepé, Dissica Tomaz, é acusado de tentar manipular pesquisa eleitoral

Por meio de denúncia anônima, o portal foi informado que um dos cabos eleitorais do pré-candidato à prefeitura de Eirunepé, Dissica Tomaz, identificado como João Gomes, está tentando manipular uma pesquisa eleitoral que está sendo realizada no município para o pleito deste ano.

De acordo com a denúncia, João Gomes está posicionado próximo dos pesquisadores e ligando para apoiadores de Dissica irem ao encontro dos profissionais, tentando assim manipular a todo o custo os resultados da enquete. A ação orquestrada pelo grupo do ex-prefeito é no mínimo vergonhosa e mostra o desespero de seus integrantes.