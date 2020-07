Audiência Pública discute situação do Hospital Francisca Mendes

Nesta sexta-feira, 24, às 11h, a Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pela deputada Mayara Pinheiro (PP), realiza uma Audiência Pública Virtual para debater a atual gestão do Hospital Universitário Francisca Mendes, na Zona Norte da capital. Importante lembrar que o local é atualmente administrado pela Secretaria Estadual de Saúde desde junho deste ano.

De acordo com a parlamentar, o encontro é de suma importância porque desde o término do contrato com a Unisol (Fundação Institucional Rio Solimões), a Comissão tem recebido informações de que vários serviços, como exames e cirurgias eletivas, foram suspensos ou cancelados.

“ O Hospital referência no atendimento de cardiopatia aqui no Amazonas não pode passar por essa situação. Por isso, como presidente da Comissão de Saúde me senti na obrigação de convocar este encontro para entendermos a real situação do Francisca Mendes, as soluções apontadas pela Susam na gestão e vermos de que forma podemos ajudar com propostas efetivas”, afirmou.

Foram convidados a participar da reunião todos os deputados membros da Comissão de Saúde e Previdência, além de representantes do Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, Susam, Francisca Mendes e Associação de Pais de Crianças Cardiopatas (APAC) .

Emenda Impositiva

Mayara Pinheiro reforçou ainda que tem o Hospital Francisca Mendes como uma das prioridades do mandato. Por isso, destinou R$ 600 mil da Emenda Impositiva para o local. O valor vai beneficiar cerca de 200 crianças, que estão na fila de espera para uma cirurgia cardíaca. O valor será de R$ 600 mil.

“Nós temos diversas carências na saúde e, sem dúvida, uma delas é no Francisca Mendes. Dessa forma, é fundamental investirmos na qualificação do hospital, com a compra de próteses e órteses, e dessa forma beneficiar as crianças que estão na fila de espera por uma cirurgia cardíaca”, explicou.