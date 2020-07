Mayara propõe incentivo à doação de Medula Óssea no Amazonas

Presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a deputada Mayara Pinheiro (PP) propôs ao Governo do Estado, a criação do Programa Estadual de Incentivo à Doação de Medula Óssea e de Sangue do Cordão Umbilical e Placentário, o Promedula.

Segundo Mayara, a iniciativa quer estimular a doação voluntária, visando ampliar as possibilidades de encontrar doadores compatíveis. Hoje, essa chance no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME), que existe há 12 anos, pode chegar a um para 100 mil pessoas.

“O número é muito pequeno, temos apenas 80 mil registros no Redome. Por isso, com mais pessoas cadastradas, maior é a chance de compatibilidade e de salvar vidas. Nesse sentido, queremos criar uma estratégia viável na busca de doadores, incentivando a fidelização junto ao Promedula”, explicou.

De acordo com o requerimento apresentado ao Executivo, com o programa vai ser possível desenvolver atividades de orientação, capacitação e educação continuada sobre transplantes, doação e identificação de doadores, para profissionais da área da saúde, especialmente aos que atuam nas unidades de obstetrícia, oncologia e no Programa de Saúde da Família.

“Nosso principal trabalho será de orientação. Vamos divulgar os endereços, horários de atendimento dos Centros de Transplantes e Hemocentros cadastrados junto ao Ministério da Saúde, bem como informações sobre o Promedula, em todos os canais possíveis de comunicação, para alcançar o máximo de pessoas possíveis”, completou.