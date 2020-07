Samsung revela a tecnologia por trás de sua linha de Smart TVs 2020

A Samsung realizou hoje um seminário virtual para apresentar a tecnologia por trás de sua linha de televisores de 2020 para a imprensa. Líder global na venda de TVs há 14 anos consecutivos, a companhia revelou os principais diferenciais de sua nova QLED 8K, incluindo o aprimoramento da inteligência artificial para garantir a melhor qualidade de imagem, além de detalhes sobre o design diferenciado que contempla todos os produtos, com destaque para as TVs da linha Lifestyle.

Confira as principais tecnologias apresentadas pela companhia durante o evento:

Visual sem bordas e recursos de IA da QLED 8K garantem experiência verdadeiramente imersiva

A Q950T é a primeira TV 8K do setor que combina design ultrafino, qualidade de imagem 8K1 e um som surround impressionante. A TV, top de linha da Samsung, apresenta visual sem bordas2, permitindo que a tela ocupe mais de 99% do televisor para proporcionar uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva.

Graças ao processador Quantum 8K3, a Q950T realiza o aprimoramento de imagem para 8K por meio dos recursos de IA Upscaling e deep learning, que convertem automaticamente conteúdos que não são 8K para uma resolução mais próxima à 8K. Isso acontece porque a QLED 8K possui uma “Rede Neural” que tem a capacidade automática de aprendizado, permitindo restaurar detalhes com base em um banco de dados de imagens de alta definição. Ao incluir esse recurso, além do “Formula Bank” – que já estava incorporado ao processador Quantum 8K desde 2019 -, a Q950T realiza o upscaling das imagens pixel por pixel, criando textura e profundidade, ao mesmo tempo que reduz imperfeições e restaura bordas para gerar uma imagem completamente nítida.

Experiência sonora inigualável

Para tornar a experiência do usuário ainda mais completa, a Q950TS conta com alguns recursos de som premium, como Som em Movimento , inteligência de som antirruído) e Sincronia Sonora4 ,que fornecem áudio multidimensional e dinâmico para uma completa experiência de visualização.

Enquanto na maioria das TVs os alto-falantes costumam vir agrupados na parte inferior e no centro do televisor para acomodar o suporte, na Q950T, além dos alto-falantes principais na parte inferior, foram adicionados novos alto-falantes no lado esquerdo e direito. Em seguida, foi adicionado um novo par na parte superior da TV, aumentando ainda mais a sensação de envolvimento do som. Desta forma, seja o barulho de um carro acelerando ao longo da pista de corrida ou o estalo de uma bola de tênis na quadra, o Som em Movimento permite que os telespectadores vivenciem o áudio acompanhando o movimento das cenas, como se estivessem no meio da ação.

E como diversos fatores – desde o tipo de conteúdo exibido até o próprio local onde a TV está instalada e o nível de ruído do ambiente – podem afetar a qualidade do som e a maneira como ele é percebido pelo telespectador, a Samsung adicionou a tecnologia de inteligência de som antirruído à Q950T, um ganho originado pelo processador Quantum. Por meio de um sensor embutido e da inteligência do processador, a TV pode ajustar e otimizar automaticamente o volume dos diálogos em poucos segundos, para que o usuário não perca nenhum detalhe. Isso significa que ela é capaz de amplificar especificamente a frequência de som da fala para que possa ser ouvida com nitidez, mesmo que haja algum ruído ambiente e sem que haja necessidade de aumentar o volume.

Outro diferencial deste modelo é a Sincronia Sonora , que permite que a soundbar e a TV trabalhem juntas para proporcionar um som impecável. Normalmente, quando uma soundbar é conectada a um televisor, todo o sistema de som da TV é desativado. Com a Sincronia Sonora, você pode experimentar os alto-falantes da TV e da Soundbar simultaneamente – trabalhando em harmonia para uma experiência sonora única e incomparável. Isso inclui os alto-falantes superiores.

Tecnologias que garantem a melhor qualidade de imagem

As TVs QLED da Samsung expressam cores mais vívidas e brilhantes, graças à tecnologia de Pontos Quânticos. Além disso, a recém-adicionada tecnologia de distribuição de energia local (Direct Full Array5) aloca a luminosidade de maneira eficiente pela tela da Q950T, proporcionando ainda mais brilho às áreas claras, enquanto as áreas escuras ficam ainda mais escuras.

Há também um sensor de luminosidade inteligente ligado ao processador Quantum 8K que contribui para uma melhor experiência de visualização em vários ambientes em que os consumidores assistem TV, especialmente em condições de muita luz, comparando com produtos convencionais. Assim, a luminosidade da tela aumenta ou diminui de acordo com a luz do ambiente, deixando a imagem sempre perfeita6.

Evolução dos recursos de visualização conectada

A Samsung incorporou às suas TVs de 2020 novos recursos de conectividade que atendem às necessidades dos consumidores que usam as telas das mais variadas maneiras. Um dos destaques nesse sentido é o Multi Tela7, para quem frequentemente utiliza outros dispositivos enquanto assiste TV. Ele permite que os usuários estendam conteúdos como vídeos, fotos e músicas de seu dispositivo móvel para uma tela maior, e tenha uma super flexibilidade de uso, podendo definir onde e como pretende enxergar as duas fontes diferentes na tela.

QLED: A melhor TV para gamers

As TVs QLED da Samsung já são amadas por gamers de todo o mundo8. Para melhorar ainda mais a experiência dos usuários, a companhia otimizou a cor, o contraste, além do movimento e do som para minimizar o tempo de resposta do jogo. No ano passado, as QLEDs da Samsung já tiveram o menor tempo de resposta do setor (15ms) e neste ano a companhia está trabalhando para reduzir ainda mais, para até 9,8ms9, nos modelos Q70T e superiores.

Além disso, como durante os jogos há muitas alterações na tela, é fácil ocorrer desfocagem e trepidação. Graças ao recurso Modo Game, que reduz as interferências, o jogo se dá de forma suave e contínua.

Já o Game Surround Sound utiliza a tecnologia de Inteligência Artificial para analisar cada cena e obter um som direcional mais preciso e realista. Isso significa que o jogador pode ouvir os passos dos inimigos se aproximando e contra-atacar antes que eles percebam. Desta maneira, a QLED da Samsung não apenas permite uma verdadeira imersão no jogo, como também contribui para um melhor desempenho.

Expansão do portfólio e aposta na distribuição dos televisores da linha Lifestyle

A Samsung avalia que 2020 será um ano importante para a expansão das TVs da linha Lifestyle, passando do nicho para a massificação. Enquanto a The Frame, TV que se transforma em obra de arte quando desligada, ganha novos recursos e tem uma ampliação de seu portfólio.

Devido ao sucesso da The Frame, a aparência de quadro da TV foi mantida, juntamente com as molduras customizáveis. Em termos de tamanho, a Samsung continuará oferecendo as mesmas opções dos anos anteriores (55”), adicionando no Brasil o modelo de 43”. E como mais de 70% dos usuários da TV optam por colocá-la na parede, a Samsung inclui o suporte No-Gap e a Única Conexão, para que a TV fique bem rente à parede, com um design completo de quadro10.

Em 2020, a The Frame também terá atualizações de software. A nova Art Store11 oferecerá um serviço de recomendação de obras de arte com base na tecnologia de IA e que incluirá análise e oferta de “Artes populares” em determinada região/país; “Novos lançamentos”; além de uma opção de recomendação de acordo com as preferências de cada usuário.

Já o novo Modo Ambiente 3.012 permitirá aos consumidores desfrutar não apenas de Arte, mas de todos os benefícios desse recurso das TVs Samsung, podendo exibir em sua TV fotos pessoais, papéis de parede decorativos ou informações úteis.

Para saber mais sobre a QLED 8K e o novo portfólio de TVs da Samsung para 2020, acesse: https://news.samsung.com/br/da-evolucao-8k-a-uma-nova-categoria-de-tvs-4k-conheca-a-linha-2020-de-tvs-samsung