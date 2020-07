Prefeitura reinaugura Laboratório Central de Coari

O Prefeito Adail Filho entregou à população nesta quarta-feira, 15, o Laboratório Central de Coari – Lacen, cuja estrutura foi totalmente revitalizada e ganhou novos e modernos equipamentos que possibilitarão o aumento da oferta de exames e a redução do tempo de espera por diagnóstico no município. Além disso, a reinauguração do espaço também vai promover a descentralização das coletas de exames laboratoriais, que passarão a ser realizadas nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs.

Além do prefeito, secretários, vereadores e servidores prestigiaram a reinauguração do Lacen, que é uma estrutura da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa. A unidade faz parte da rede de diagnósticos laboratoriais, atendendo principalmente às demandas da Atenção Básica, que para ser mais resolutiva precisa de suporte diagnóstico por meio dos exames laboratoriais básicos.

Adail Filho destacou que a reestruturação do local traz muitos benefícios à população, inclusive ofertará novos serviços. “Temos uma nova área de bacteriologia, que não tínhamos antes. Somos referência no Estado do Amazonas. E é assim, trabalhando com muita responsabilidade, afinco e determinação que vamos melhorar ainda mais a vida das pessoas, dando melhor qualidade de vida e prestando serviços cada vez melhores aos coarienses”, afirmou.

O prefeito evidenciou que os investimentos na reestruturação da rede laboratorial visam não só ampliar a oferta de serviços e a qualidade do atendimento, mas garantir conforto e agilidade aos cidadãos, que poderão resolver suas questões de saúde na própria UBS, perto de sua residência, otimizando recursos e evitando translados desnecessários para outros pontos da rede de saúde do Estado.

Ele enfatizou também que graças a Deus, ao comprometimento dos servidores e ao trabalho sério que vem sendo feito por sua gestão, desde 2017, com resgate das estruturas de saúde e valorização dos profissionais, Coari tem hoje uma saúde que é referência no Estado do Amazonas.

A secretária municipal de Saúde Franscinalva Mendes, ressaltou que Coari é um dos primeiros municípios do Estado a descentralizar para as UBSs as coletas dos exames laboratoriais de rotina da Atenção Básica (Hemograma, Colesterol, Triglicerídeos, Glicemia, EPF, EAS, entre outros). Segundo ela, a partir desta terça-feira, dia 16 de julho, as coletas destes exames já serão feitas nas unidades básicas, de segunda a sexta-feira, no horário de 7h às 8h30.

“Isso facilitará o acesso dos usuários das UBSs aos exames necessários para a conclusão dos diagnósticos e rápida intervenção terapêutica. Além disso, com os equipamentos novos que adquirimos vamos poder oferecer segurança na qualidade dos exames, igual a capital”, pontuou.