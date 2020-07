Grupo Dedé fecha segunda parceria internacional

O grupo já tem parceria com Portugal para consumo de bacalhau e oliva e agora fecha com a Austrália para fornecimento de uma picanha com uma qualidade bem maior

O grupo Dedé fecha parceria com a Austrália com o objetivo de comercializar as picanhas de melhor qualidade. Essa picanha in natura está disponível na unidade da Cachaçaria do Dedé do Manauara, localizada na Av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis, e a Cachaçaria da Ponta Negra, Av. Coronel Teixeira, 5705 e também em vários pratos servidos nas unidades da Cachaçaria do Dedé.

Esta já é a segunda parceria internacional fechada pelo grupo Dedé. A primeira foi com Portugal para a comercialização de bacalhau português e o azeite. Para o chefe Dedé Parente, um dos proprietários do Grupo Dedé, “É muito gratificante poder fechar esta parceria e trazer para a população amazonense uma carne nobre e saborosa, que é a picanha australiana, que sirvo em vários pratos nas unidades da Cachaçaria e agora o todos pode também levar in natura para fazer em sua casa para a família e amigos”.

Curiosidades

A Picanha Australiana é conhecida pelo seu tamanho, sua marmorização e sua capa de gordura, provando que picanha pode ultrapassar 1,2kg. A Austrália é a origem da raça Murray, que tem grande resistência podendo se adaptar bem ao clima quente e frio e consegue engordar bem em regime de pasto. Ela pode ser servida como tira-gosto e como o grande destaque do churrasco.