Depois de prefeito anunciar mais de R$ 2,5 milhões para asfaltamento de ramais, moradores continuam caminhado na lama em Lábrea

Por meio das redes sociais do Portal do Amazonas, um morador de Lábrea enviou fotos do ramal Tauaruã, que de acordo com ele está intrafegável. O prefeito Gean Barros teria, em 2018, anunciado o asfaltamento no valor de mais de R$ 2,5 milhões, mas a obra nunca foi realizada e a população continua caminhando na lama.

Ainda segundo a denúncia, os ramais Sardinha e Capiã passam pelo mesmo problema de falta de estrutura, que se agrava ainda mais no período de chuva, deixando diversas famílias praticamente isoladas do restante do município. Ambos os ramais ja receberam recursos federais para sua revitalização.