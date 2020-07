Como a Samsung otimizou as TVs QLED para elevar a experiência em jogos

Desde a introdução do modo de jogo automático em suas TVs em 2018, a Samsung transformou a entrega de experiências com jogos em uma prioridade para o desenvolvimento de televisores. Hoje, os frutos dos esforços consideráveis da empresa incluem três menções consecutivas no reconhecimento “Best of Innovation” na categoria de Jogos do prêmio anual “Innovation Awards”, da CES, incluindo o troféu da edição de 2020 da feira.

As mais recentes TVs QLED da Samsung se baseiam nessa herança premiada, oferecendo aos usuários as experiências de jogo de TV mais imersivas e agradáveis até o momento. Para saber mais sobre como as TVs QLED promovem a melhor experiência de jogo para os gamers, a Redação da Samsung conversou com os planejadores e desenvolvedores de produtos, que ficam sediados na sede da empresa na Coréia, e que ajudaram a dar vida a estas telas.

Mais imersão, menos distrações

Quando se trata de promover jogos com sensação de imersão, um dos fatores mais importantes, explicou a equipe, é o que é conhecido como tempo de resposta – ou o tempo entre o momento em que um comando é dado no botão do controle remoto e o momento em que esse comando aparece na tela. Quanto menor o tempo de resposta, mais real a experiência de jogo.

“O tempo de resposta é determinado pela rapidez com que o sinal da imagem pode ser processado e exibido na tela”, disse a desenvolvedora de produtos Jessica BeomEun Kim. A equipe da Samsung conseguiu minimizar o atraso de entrada da TV QLED, continuou Kim, “melhorando a maneira como a TV processa o sinal da imagem, o que consequentemente reduz o tempo de processamento de vídeo”.

Nas TVs QLED, os jogos de corrida – conhecidos por serem gráficos pesados e por necessitarem de uma experiência de jogo extremamente rápida – rodam de maneira fluida, sem congelamentos ou atrasos na tela. Como o desenvolvedor Youngho Jung explica, o FreeSync™ Premium, uma tecnologia que elimina o aspecto de rompimento e travamento da tela, permitiu essa capacidade de gerenciar perfeitamente jogos com gráficos pesados. Além disso, o Game Motion Plus, que minimiza os efeitos de desfoque de movimento e de halo, permite uma experiência de jogo mais suave. “Evitamos que a tela fique distorcida ao sincronizar o desempenho da placa gráfica com a saída da tela”, disse Jung.

Detectar inimigos e objetos que fiquem em cenas escuras é fácil com o equalizador Dynamic Black Equalizer integrado da TV QLED. Essa tecnologia inovadora utiliza o processador Quantum da TV QLED para melhorar a qualidade da imagem em tempo real, analisando as cenas escuras do jogo e detectando objetos dentro delas. Em seguida, otimiza os níveis de preto para ajudar a ver objetos que não eram tão claros antes.

Recursos específicos de jogos

As TVs QLED também incluem vários recursos específicos para jogos integrados que facilitam a imersão dos jogadores na ação.

Tomemos, por exemplo, a função Multi Tela1, uma função de divisão de tela que permite que os usuários joguem simultaneamente em um lado da tela e espelhem o conteúdo do celular no outro. A capacidade de jogar e consultar dicas e referências no Youtube ou nas redes sociais em uma única tela elimina o inconveniente de ter que alternar entre focar na TV e focar no celular

O Auto Game Mode é outra função interna inteligente que permite que as TVs QLED analisem automaticamente os dispositivos conectados e otimizem as configurações adequadamente. Tudo o que você precisa fazer é conectar seu console à sua TV, e a mensagem “o modo de jogo está ativado” será exibida automaticamente na tela. Kim explicou que a ideia por trás da inclusão dessa notificação era enfatizar que as TVs “se transformam em um dispositivo de jogo no momento em que são conectadas a um console”.

O som é outro elemento crítico que pode criar ou prejudicar sua experiência de jogo. O áudio realista não apenas pode tornar os jogos mais divertidos, como também pode significar a diferença entre vitória e derrota. Para permitir que os usuários desfrutem da experiência sonora mais realista possível, a Samsung equipou suas mais recentes TVs QLED com alto-falantes espalhados pela tela. Com isso, as TVs têm agora a tecnologia integrada de Som em Movimento2, onde o áudio da TV acompanha o movimento dos objetos em cena, melhorando a imersão dos jogadores e permitindo que eles sintam de onde vêm os sons e a que distância estão.

Além disso, em qualidade de imagem, aqueles que jogarem em uma QLED desfrutarão de 100% do volume de cor3 em qualquer conteúdo. Por ser composta por pontos quânticos que não desgastam com o tempo e, portanto, além da melhor imagem, o usuário poderá jogar por horas a fio graças à garantia de 10 anos contra o efeito burn-in, que são manchas na tela originadas pela exibição de conteúdo estático por muito tempo.

Smart TV QLED 4K Q80T + Jogos: uma combinação vencedora

O modelo Q80T da linha 2020, oferecido em 55, 65 e 75 polegadas é a referência da Samsung para os gamers, e inclusive, foi a TV condecorada com o “Prêmio CES 2020 de Inovação – Jogos”. Além de toda qualidade e durabilidade de uma QLED, ela tem o Modo Game4, alto envolvimento sonoro para imersão no jogo com o Som em Movimento e, esta experiência pode se tornar ainda mais especial com o acréscimo de um soundbar Samsung cujo som funciona em harmonia com o áudio da TV, criando assim a Sincronia Sonora5. Todos estes benefícios são alinhados a um design premium, sendo que as bordas da TV são infinitas e ela ainda possui o Visual Livre de cabos, garantindo, assim, um modelo elegante e com excelente qualidade de imagem e som.