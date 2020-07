Raylan Barroso tem reuniões no Incra e na Caixa Econômica em busca de melhorias para Eirunepé

Em Manaus cumprindo extensa agenda, o prefeito Raylan Barroso, se reuniu esta semana com representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da Caixa Econômica Federal em busca de parcerias e investimentos para garantir o desenvolvimento do município de Eirunepé. Vale lembrar que esse tipo de articulação é uma marca registrada do chefe do executivo, que circula bem pelos gabinetes da capital amazonense e Brasília.

Na segunda (13), Raylan e o presidente da Câmara Municipal de Eirunepé, verador Dandin, se reuniram com o superintendente do Incra, João Batista Jornada, para tratar de um Termo de Cooperação Técnica entre o município e a autarquia para fortalecer o Projeto de Assentamento Agroextrativista-PAE Santo Antônio Mourão. O termo contempla assistência técnica, linha de crédito, recuperação e abertura de estradas, construção e reforma de casas. Mais de 200 famílias podem ser beneficiadas.

Já na terça-feira (14), o prefeito esteve na Superintendência de Governo da Caixa Econômica Federal, no Centro de Manaus, onde foi recebido pelos representantes da Gilberto Costa de Matos e Diego da Cruz Sobreira para tratar de recursos e investimentos a serem investidos no desenvolvimento e melhorias da cidade de Eirunepé.

Na oportunidade, Raylan aproveitou para acompanhar de perto a análise do projeto da Praça do Amor e também do Centro Esportivo que serão construídos no município. “Tenho mantido um relacionamento muito próximo desses órgãos para garantir que as coisas andem em Eirunepé. Um gestor precisa buscar recursos, articular obras e desenrolar procedimentos burocráticos para que o povo seja beneficiado de verdade. Isso só se faz correndo atrás e com boa articulação como a que nós temos, inclusive em Brasília”, afirmou o prefeito.