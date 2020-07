“O desgovernador finge que nada está acontecendo”, diz Josué sobre Wilson Lima e o impasse da Lei do Gás

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), disse nesta quarta-feira (15), que o “desgovernador de Nárnia do Amazonas”, Wilson Lima finge que nada está acontecendo sobre o impasse da Lei do Gás no Estado e continua desrespeitando o Poder Legislativo. A declaração de Josué foi uma resposta a nota veiculada pelo governador nesta terça-feira (14) em que afirma serem “levianas” as cobranças de Josué.

De acordo com o parlamentar, há 70 dias Wilson Lima criou uma Comissão formada por órgãos do Executivo, Judiciário e Legislativo para debater sobre a nova lei do gás. Segundo ele, o grupo elegeu o deputado Sinésio Campos (PT) como relator e o mesmo já desenvolveu um novo Projeto de Lei para abre o mercado do gás e tira o monópolio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), assim o Estado terá um livre comércio competitivo do gás de multinacionais e nacionais, além de poder concorrer no Leilão da Agência Nacional de Pétroleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) no próximo mês, m com uma legislação atualizada.

“A Comissão construiu a lei, construiu a minuta e o desgovernador Wilson Lima finge que nada está acontecendo. Ele continua falando da inconstitucionalidade que passou aqui nesta Casa, nas comissões, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desta Casa, que foi aprovada por unanimidade no segundo momento da votação. Ele ainda está lá no tempo de Nárnia há 70 dias. Ele continua míope, ele continua no mundo que não existe, o mundo que não é o tempo real”, disse o presidente da Aleam, que também ressaltou que é impossível cobrar uma atitude de caráter de Wilson Lima, pois tudo para o mesmo “desgovernador” é um balcão de negócios, política e assuntos que não são de relevância para a sociedade amazonense.

Para contribuir com a fala de Josué, o deputado Sinésio Campos afirmou que o Projeto de Lei sobre o Gás no Amazonas foi trabalhoso, exaustivo e teve contribuição de todos os órgãos envolvidos na Comissão. “Fiz questão de encaminhar a todos os deputados e todos são sabedores da dedicação que tenho nesta matéria e queria dizer que o trabalho que nós aprovamos, que vossa excelência aprovou sofreu algumas melhorias, alguns melhoramentos nesse Projeto de Lei. Essa lei do gás vai fazer com que não fiquemos reféns só de uma pessoa, o baiano Suarez”, ressaltou Campos.

Alerta

Josué voltou a alertar que nas próximas duas semanas a Petrobras e a ANP farão um leilão de 16 blocos exploratórios de gás no Amazonas, no entanto, sem a quebra do monópolio da Cigás, as empresas multinacionais e nacionais dificilmente virão para o Amazonas devido aos prejuízos estimados com a legislação atual. Sem novas empresas, o Amazonas perderá a oportunidade de gerar 36 mil novos empregos e investimentos na ordem de R$ 3 trilhões nos próximos dez anos.

O mundo de Nárnia

O presidente do Poder Legislativo do Amazonas também explicou que na cabeça do “desgovernador de Nárnia do Amazonas” não existe Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, Comissão Especial de Impeachment, busca e apreensão da Polícia Federal na Casa do Wilson Lima e dentre outros problemas que o Estado enfrenta atualmente. “Ele (Wilson Lima) entra na sede do governo e lá tem um portal que o leva pra outra dimensão fora da realidade. Tudo é bonito. Tudo é maravilhoso. A cara dele não treme. Ele não consegue enxergar as coisas, está em outro mundo”, desabafou Josué Neto.