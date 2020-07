Dia do homem: data chama atenção para a saúde da população masculina

Pouco lembrado pela maioria das pessoas, em 15 de julho é celebrado, no Brasil, o Dia do Homem. Essa data é comemorada por outros países no dia 19 de novembro. Ambas têm o propósito de chamar a atenção para conscientização da população masculina sobre os cuidados com a saúde e a importância de um diagnóstico precoce.

“A data é uma oportunidade para que homens cuidem do seu corpo e da sua saúde de forma geral. Além do câncer de próstata que acomete uma alta parcela da população masculina de todo o mundo, também existem diversas outras doenças relacionadas ao tabaco, sedentarismo e ao estilo de vida não saudável”, explica Rafael Jácomo, médico hematologista e diretor técnico do Grupo Sabin.

Câncer de próstata

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). A estimativa feita pelo instituto é que um homem morre a cada 38 minutos no Brasil por esta doença.

A prevenção é o melhor caminho. “É de extrema importância realizar consultas com o urologista, principalmente após os 50 anos, já que a idade é um dos fatores de risco da doença”, explica Rafael Jácomo.

Uma das formas de identificar as alterações causadas pela doença é o teste PSA – Antígeno Prostático Específico. Através desse exame laboratorial é capaz de identificar a proteína PSA. “Achados no exame clínico (toque retal) combinados com o resultado da dosagem do antígeno prostático específico (PSA, na sigla em inglês) no sangue podem sugerir a existência do câncer. A idade ideal para fazer os exames de rastreamento depende de uma avaliação do urologista.