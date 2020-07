Políticos do interior se reúnem para discutir desenvolvimento dos municípios da Calha do Juruá

O pré-candidato à prefeito de Carauari, Dr. Linylson França teve um encontro com alguns dos principais líderes políticos do interior do Amazonas para tratar do desenvolvimento dos municípios da Calha do Juruá.

No encontro estiveram os prefeitos de Eirunepé e Juruá, Raylan Barroso e Junior respectivamente, além do ex-prefeito e pré-candidato à prefeitura de Itamarati, João Campelo e o presidente municipal do partido Cidadania em Manaus, Jesus Alves.

O grupo procurou estabelecer diretrizes que apoiem o crescimento da região do Rio Juruá, ampliando investimentos e articulação política para ações conjuntas na localidade.