Nathan Macena paga dívida deixada por Joel Lobo com servidores municipais

Depois de anunciar o adiantamento de 100% do 13º salário de todos os servidores municipais, medida que injetou mais de R$ 2 milhões na economia do município, o prefeito de Careiro Castanho, Nathan Macena, pagou nesta terça-feira, 14 de julho, o salário referente a dezembro de 2012, que não foi pago aos funcionários na época, quando a gestão era do prefeito Joel Lobo.

De acordo com o Nathan, mais de 300 servidores ficaram sem seus salários em dezembro de 2012, causando prejuízos aos trabalhadores e para a economia da cidade da região metropolitana. O valor pago hoje é de R$ 387 mil que se somam a folha de junho já paga e ao adiantamento do 13º.

“Quem trabalhava para a prefeitura sofria muito com atrasos e até a falta de pagamento dos salários. Realizar esses pagamentos deixados pelo antigo prefeito foi um compromisso meu com estas pessoas ainda durante minha campanha. Todo servidor tem direito a sua remuneração em dias e nossa organização econômica nos permitiu sanar essa falha irresponsável da última gestão”, disse Nathan Macena.

No final do mês de junho, a prefeitura pagou um bônus para todos os profissionais municipais da área de saúde, injetando R$ 267 mil reais a mais na economia do município.