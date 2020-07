Estamos perto de conhecer o oposto do impeachment: o “impizza”, alerta cientista político

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) definiu em votação na manhã desta terça-feira (14) os novos membros da Comissão Especial de Impeachment que deve analisar as denúncias de crimes de responsabilidade supostamente praticados pelo governador Wilson Lima (PSC) e seu vice Carlos Almeida (PTB).

Por 9 votos a 7, sendo uma abstenção, os parlamentares elegeram a deputada Alessandra Campêlo (MDB), para presidir os trabalhos da Comissão. O deputado Dr. Gomes (PSC) foi eleito como relator com dez votos, contra seis do deputado Fausto Jr (PRTB).

Tal composição foi questionada pelo cientista político Jack Serafim que, segundo ele, não é preciso ser nenhum gênio da política para entender o que aconteceu hoje na Assembleia do Amazonas. “O governo mostrou que tem a maioria dos deputados nas mãos e a expectativa de afastar a incompetência é praticamente igual a zero. Estamos perto de conhecer o oposto do impeachment: o “impizza”. Os nomes mudaram, mas a Assembleia continua a mesma”, afirmou Serafim.

Veja abaixo como votaram cada um dos deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para escolha do presidente e relator da Comissão do Impeachment.

Presidente

Alessandra disputou o cargo com o deputado Felipe Souza ela recebeu nove votos favoráveis. Além dela mesma, também votaram em seu favor os deputados Adjuto Afonso (PDT), Belarmino Lins (Progressistas), Alcimar Maciel (PL), Carlinhos Bessa (PV), Francisco Gomes (PSC), Joana Darc (PL), Roberto Cidade e Therezinha Ruiz (PSDB).

O deputado Felipe Souza (Patriotas) teve sete votos, sendo um dele mesmo e o restante dos deputados Péricles Nascimento (PSL), Dermilson Chagas (Podemos), Fausto Júnior (PRTB), João Luiz (Republicanos), Sinésio Campos (PT) e de Wilker Barreto (Podemos).

O deputado Saullo Viana (PTB) foi o único membro da comissão que se absteve de votar para presidente.

Escolha do relator

Na disputa para definir quem seria o relator da comissão se candidataram os deputados Francisco Gomes e Fausto Júnior. Gomes foi eleito com 10 votos favoráveis, Fausto Júnior recebeu seis votos e um parlamentar se absteve.

O deputado Francisco Gomes recebeu os votos de Adjuto Afonso, Alessandra Campelo, Belarmino Lins, Alcimar Maciel, Carlinhos Bessa, Dr. Gomes, Joana Darc, Roberto Cidade, Saullo Viana e Therezinha Ruiz.

Fausto Júnior obteve votos dos deputados Péricles Nascimento, Dermilson Chagas, Fausto Júnior, Felipe Souza, Sinésio Campos e Wilker Barreto. O deputado João Luiz se absteve.