EduInovAM realiza 22º Encontro

Em nosso 22º Encontro EduInovAM convidamos todos a participar da palestra virtual com a temática “Educação socioemocional: preparando estudantes para o século XXI”.

Venha discutir conosco a temática pautada por seguintes pontos: como a inteligência emocional pode ajudar a comunidade escolar nesse período de pandemia?

Contaremos com a participação da convidada nacional:

Camila Cury, presidente e fundadora da Escola da Inteligência, psicóloga e especialista na Teoria da Inteligência Multifocal e em Análise do Comportamento Humano. Autora do livro “A beleza está nos olhos de quem vê” e filha do escritor e psiquiatra, Augusto Cury, idealizador da Escola da Inteligência, o maior programa de educação socioemocional do Brasil, aplicado em mais de 1200 escolas de ensino básico por todo o país.

E mediação da Geysy Pinheiro, Mestra em Educação UEA E doutoranda em Educação na Universidade Federal do Amazonas. Pedagoga formada pela Universidade do Estado do Amazonas. É pesquisadora e professora nas áreas de Neurociência Cognitiva com foco em inteligência e criatividade.

O evento será transmito online via canal do Youtube https://youtube.com/eduinovam, no dia 25/07 a partir das 15h (horário de Manaus).

Inscreva-se, nesse link: https://bit.ly/22eduinovam, e participe!

EDUCADORES INOVADORES DA AMAZÔNIA