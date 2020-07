Samsung inicia venda oficial do Galaxy S20+ BTS Edition no Brasil

A Samsung inicia, nesta segunda-feira (13), a venda oficial no Brasil do novo Galaxy S20+ BTS Edition, smartphone que oferece aos fãs brasileiros uma oportunidade exclusiva para se conectar ainda mais com sua banda favorita. Além de contar com os recursos de alto nível da linha Galaxy S20, o novo dispositivo apresenta um design refinado, com vidro e acabamento em metal na cor roxa, e traz o logo do grupo de K-pop na parte traseira.

“A chegada do Galaxy S20+ BTS Edition reforça o compromisso da Samsung com o mercado brasileiro, disponibilizando smartphones inovadores e conectados aos desejos dos consumidores locais. O BTS se consolidou como um sucesso global e conquistou um grande número de fãs no País. Agora, proporcionamos aos fãs brasileiros uma nova maneira de se conectar com o grupo e carregar consigo uma demonstração dessa paixão”, afirmou Loredana Sarcinella, diretora sênior de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

Galaxy S20+ BTS Edition | Imagem meramente ilustrativa

O Galaxy S20+ BTS Edition conta com temas inspirados no BTS pré-instalados e uma plataforma de comunidade de fãs, chamada Weverse. A caixa do smartphone inclui adesivos decorativos que permitem que os fãs personalizem ainda mais seus dispositivos e, também, cartões de fotos com imagens dos membros da banda.

Além disso, o Galaxy S20+ BTS Edition possibilita imagens com qualidade profissional. O sensor principal de 64 MP garante fotos realistas, sem perder nenhum detalhe, enquanto os vídeos podem ser gravados até mesmo em resolução 8K. Por meio da Inteligência Artificial, o smartphone disponibiliza também o modo Câmera Noturna, que reduz o desfoque de movimento em registros feitos durante a noite ou em situação de baixa luminosidade, e o Superestabilizador, que analisa os movimentos da câmera e evitar vibrações durante a gravação de vídeos, proporcionando imagens suaves.