Mais que uma TV: Samsung lança campanha especial sobre a linha Crystal UHD

A Samsung acaba de lançar em todo o Brasil a campanha de marketing para divulgação de sua nova categoria de TVs: a Crystal UHD. A linha é considerada um marco no mercado 4K por oferecer pacote exclusivo de qualidade de imagem, design e conectividade. Essas características a transformam em uma central de entretenimento e informação dentro de casa e mostram que ela é mais do que uma TV.

E é isso que a campanha vai explorar. Ao longo do mês de julho, serão veiculados três filmes produzidos pela Cheil. Os dois primeiros abordam justamente essa versatilidade oferecida pela Crystal UHD, que faz as TVs retomarem o posto de centro dos lares, mas porque proporcionam experiências além do sentar no sofá e assistir a um programa favorito. O terceiro filme terá foco na imersão provocada pelas bordas infinitas e telas grandes.

Com a nova categoria, as TVs passam a ter um significado ainda mais relevante dentro de casa, contribuindo com o usuário na hora de fazer exercícios físicos, ao curtir lives nas mais variadas plataformas e procurar serviços e informações úteis para o dia a dia por comando de voz com os múltiplos assistentes pessoais¹. É a conectividade em um novo patamar, atendendo às demandas de consumidores que buscam cada vez mais por imersão e interatividade.

“A trilha sonora de nossos filmes representa muito bem os ideais em torno da Crystal UHD. Ela carrega esse lema ‘brand new’ por revolucionar o mercado 4K e entregar ao consumidor recursos que antes eram exclusivos de modelos de TV premium. A campanha reforça como as TVs foram ressignificadas em um momento de transformação de rotinas e de nossas casas”, destaca Patrícia Pessoa, diretora de marketing da divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Os filmes produzidos pela Cheil com a Samsung serão exibidos em canais da TV aberta e da TV paga, além de circular também por plataformas digitais. A campanha digital, também envolve ações com influenciadores nas redes sociais. E a lista de convocados para falar sobre a Crystal UHD tem Ana Furtado, Erika Januza, Maurício Arruda, Matheus Ilt, Maddu Magalhães, Leon do canal Coisa de Nerd, Rayza Nicácio, Lia Camargo, Carol Moreira e Maju Silva.

“A Crystal UHD é uma categoria que atinge um público bem amplo e diversificado, que vai explorar variadas funcionalidades da TV. Ou seja, é um público mais conectado e que busca por novidades. Por isso, nossa atuação digital será massiva e, acima de tudo, receptiva. Queremos mostrar que é possível conhecer as principais características, escolher e comprar uma TV de forma digital, sem sair de casa”, observa Patrícia Pessoa.

