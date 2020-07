Desmistificando a política!!!

Por Ray Laan

Política: palavra criada pelo Filósofo Aristóteles. Associada à moral e a ética tem o poder de formar opinião e influenciar na tomada de decisões.

Na política, os poderes EXECUTIVO E LEGISLATIVO devem ser atuantes na gestão pública em benefício da população.

A partir da Constituição de brasileira de 1934, o cargo de PREFEITO exerce as funções do chefe do poder executivo municipal, ou seja, o município em que vive. É responsável por: representar os eleitores e a comunidade; legislar em defesa do bem comum; fiscalizar a aplicação do dinheiro público e emprega-lo de forma correta; Vice-prefeito é o segundo do executivo, porém só assume na ausência do prefeito por licença médica ou impedimento.

Os VEREADORES fazem parte do poder LEGISLATIVO, cabe a eles elaborar as leis Municipais e fiscalizar a atuação do EXECUTIVO (Prefeito). São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no Município. Tem o dever de fiscalizar a administração e cuidar da aplicação dos recursos públicos.

Política é uma função que qualquer um cidadão de bem pode exercer… não para virar um cargo ou uma ação hereditária ou vitalícia.

Na política o representante público deve ter ciência que ele é um servidor público, eleito para servir o povo. Ele não chega a lugar nenhum sozinho, depende do povo, do SEU voto de confiança. Resumindo, ele é funcionário do povo e como tal lhes deve respeito e compromisso com o dinheiro público que também é do povo acumulado por impostos e devolvido aos cofres públicos. PREFEITO E VEREADORES são funcionários eleitos pelo povo e para o povo.