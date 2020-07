Covid-19: Prefeitura instala cabines de desinfecção em Eirunepé

Dentro das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, a prefeitura de Eirunepé iniciou a instalação de cabines de desinfecção em pontos sensíveis para a circulação de pessoas, como o aeroporto, Hospital regional e Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município.

A instalação dessas cabines vai garantir a desinfecção do corpo, contribuindo assim para o enfrentamento à Covid-19 no município. De acordo com o prefeito Raylan Barroso, as unidades promovem um processo de desinfecção rápida a partir de nebulização tanto para seres humanos quanto para qualquer objeto submetido ao processo.

“Nós já inauguramos alas exclusivas para o tratamento do coronavírus em nosso hospital e em uma UBS, adquirimos equipamentos para tratamentos e para a proteção dos pacientes e profissionais de saúde, montamos barreiras sanitárias e muitas outras medidas que vão se somas a essas cabines em nossa luta para reduzir os casos aqui em Eirunepé”, disse o prefeito.

E gestor explicou que em apenas 15 segundos, a água enriquecida por processo físico-químico que é pulverizada na cabine e promove a destruição de vírus, bactérias e micro-organismos sem usar substâncias agressivas como o cloro, amônia, detergente ou outros produtos prejudiciais à saúde humana.

A tecnologia consiste no sistema de pulverização com ozônio, desenvolvido exclusivamente para desinfecção humana, que proporciona sanitização mais eficiente que os demais produtos químicos e sem agredir a saúde provocando uma desinfecção, sanitização e higienização rápida, eficaz e segura.