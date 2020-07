Saúde dos olhos merece cuidado redobrado durante pandemia

Evitar tocar os olhos passou a ser uma das principais recomendações em tempos de Covid-19, já que eles podem ser uma via para o novo coronavírus entrar no organismo. O germe é capaz de causar conjuntivite, como mostrou um estudo publicado no periódico científico Journal of Medical Virology.

Sendo um dos sentidos mais importantes, onde 80% da relação do ser humano com o mundo se dá por meio do sentido da visão, esse órgão requer alguns cuidados e a prevenção é fundamental. Em 10 de julho é celebrado o Dia da Saúde Ocular. Tomando-se os devidos cuidados, as principais doenças da visão podem ser evitadas.

De acordo com o oftalmologista do Hapvida Saúde, Carlos Eduardo Sicchar, a falta de cuidados com os olhos pode provocar complicações na visão. “Manter visitas regulares ao oftalmologista ajuda na prevenção de problemas oculares e evitar agravamentos decorrentes de doenças assintomáticas. Entretanto, alguns cuidados básicos de rotina fazem a diferença para manter a saúde dos olhos”, garante.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 285 milhões de pessoas no mundo vivem com baixa visão ou cegueira. No Brasil, o número de cegos chega a 1,2 milhões, dos quais cerca de 60% a 80% são casos evitáveis e/ou tratáveis. Isto significa que 700 mil brasileiros estariam enxergando se tivessem recebido tratamento apropriado a tempo.

Olhos em tempo de pandemia

A Sociedade Brasileira de Oftalmologia divulgou um alerta sobre os riscos que o tempo excessivo em frente às telas dos aparelhos eletrônicos podem trazer para saúde ocular. De acordo com o órgão, a maioria dos indivíduos pisca 10 a 15 vezes por minuto e estudos mostram que esta taxa pode diminuir até 60%, quando o usuário está em frente a uma tela.

Por isso, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia recomenda que pequenas pausas de 5 a 10 minutos por hora sejam feitas pelo usuário, de preferência fixando a distância sem olhar para o monitor. Além disso, estima-se que até 90% dos usuários de computador por mais de três horas diárias apresentam algum tipo de sintoma relacionados à Síndrome Visual Relacionada à Visão (SRVC) (cansaço, sensação de corpo estranho, ardência, dor, irritação, vermelhidão, ressecamento e turvação visual).

Ainda de acordo com a SBO, houve um aumento de 39% de diagnósticos de miopia em crianças. As pessoas também estão desenvolvendo estrabismo pelo uso excessivo de aparelhos tecnológicos.

Prevenção

O oftalmologista Carlos Eduardo Sicchar alerta que para manter a saúde dos olhos é preciso ter atenção integral a esse sentido. “Mesmo que você não sinta alguns sintomas como: lacrimejamento, principalmente durante ou após realizar atividades que exigem esforço visual como ver televisão, ler; olho vermelho; secreção; crostas nos cílios; necessita afastar os objetos do rosto para ler ou ver melhor; visão embaçada; visão dupla; é importante tomar alguns cuidados com os olhos”, afirma o médico.

Para isso, o médico cita algumas orientações básicas que podem ser adotadas durante o dia a dia que ajudam a manter uma boa saúde dos olhos e podem evitar complicações.

Cuidado com o sol: a exposição direta aos raios solares pode gerar uma grande entrada de luz nos olhos. A longo prazo, essa situação pode causar queimaduras na retina, responsável pela formação das imagens que enxergamos. Por isso, o uso de óculos solares com lentes de proteção UVA e UVB é fundamental para proteger os olhos.

Evite coçar a região dos olhos: em casos de alergias ou irritações, isso pode piorar ainda mais o quadro. Para evitar ou reduzir a coceira decorrente de clima seco ou outros fatores externos, hidrate os olhos com colírios lubrificantes. Para quem possui conjuntivite alérgica, existem opções de colírios antialérgicos com efeitos colaterais reduzidos.

Evite o uso excessivo de colírios: Corticoides em excesso ou se automedicar pode agravar ou iniciar casos de glaucoma e catarata. Consulte sempre o oftalmologista para verificar qual solução é a mais indicada para o seu caso.

Limpe a região dos olhos: maquiagens podem causar reações alérgicas. Procure marcas de qualidade ou hipoalergênicas para evitar problemas na região dos olhos. Se a maquiagem não for retirada corretamente antes de dormir, os canais de drenagem presentes nos olhos podem entupir, gerando infecções ou terçol (vermelhidão na região da pálpebra que parece com uma espinha).

Use protetor ocular em situações de risco: óculos de proteção são essenciais para evitar que acidentes aconteçam. Em situações de risco, como manuseio de solda, é essencial seguir à risca a recomendação de prevenção. Prevenir é sempre a melhor opção.

Portanto, cuidar da visão deve ser um hábito observado desde muito cedo. Doenças como hipermetropia, miopia, estrabismo e retinopatia da prematuridade podem ser diagnosticadas desde o nascimento. A partir da adolescência e até os 40 anos, o cuidado deve ser intensificado. Por isso, a prevenção, através da realização de exames periódicos é fundamental para solucionar eventuais problemas.

