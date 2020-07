Por falta de quorum, sessão de escolha da relatoria e presidente da comissão especial de impeachment terá de ser refeita

A sessão para a escolha do Relator e Presidente da comissão especial do Impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida terá de ser realizada novamente. O motivo é que o quórum mínimo para deliberar esse tipo de matéria, são 13 deputados presentes em plenário.

Só foram coletados 12 votos na cessão da última quinta-feira, 09, o que deve prejudicar e deverá voltar à ALEAM na próxima terça-feira, 14, em reunião ordinária.

A observação foi do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado Josué Neto (PRTB).