Parque Dez ganha novo espaço gastronômico

O restaurante Biliskão foi para o Parque 10 e promete ser um diferencial na gastronomia local

Há quase 18 anos no mercado o restaurante e lanchonete Biliskão chega ao bairro Parque 10, com a proposta de ser uma nova opção de gastronomia. Localizado na Av. Vinicius de Souza Lima, 495 – Parque Dez de Novembro, o cliente pode encontrar várias opções de pratos para o café da manhã, almoço, happy hour e jantar.

O restaurante tem uma estrutura diferenciada com ambiente aconchegante proporcionando ao seu público uma experiência única. O estabelecimento segue as normas da FVS / DVISA e todos os colaboradores passaram por uma capacitação ao combate a Covid-19 e a Abrasel no Amazonas qualificou a casa como referência de qualidade e capacitação na higienização contra o coronavírus recebendo o selo “Estabelecimento Responsável”.

Para o proprietário do Biliskão Gabriel Oliveira, “O Biliskão veio para o bairro do P.10, para ser um diferencial na gastronomia local, pois no estabelecimento o cliente pode tomar seu café da manhã, almoçar, lanchar, curtir um happy hour com os amigos e até jantar com a família. É um espaço completo que veio para revolucionar o bairro do P.10, com pratos diversos, buffet no almoço e lanches diversos, como sanduíches de carne artesanal e muito mais”, explica Gabriel.

O começo

A empresa foi fundada em 1999, e deu início as atividades de lanchonete e restaurante no dia 5 de maio 2002, na rua Henrique Martins, n. 29, no Centro histórico de Manaus. Seus fundadores foi o casal: Ednelson da Silva e Andréa Oliveira, que iniciaram o grande projeto que mudou a vida de muitos que passaram pela a história da casa, tanto os colaboradores como clientes, que ajudaram a fazer com que o nome Biliskão faça parte da história do Centro de Manaus em referência e qualidade. Atualmente desde 10 de novembro de 2019, o empreendimento está com sua sede localizada no bairro Parque 10 de novembro, dando prosseguimento a sua trajetória.

Cardápio

O restaurante oferece ao cliente desde o café da manhã, almoço em buffet com saladas diversas, churrasco, peixe, pratos executivos, sem contar com a opção de saborear os deliciosos lanches com salgados diversos, sanduíches tradicionais e artesanais, no final da tarde os clientes também podem curtir um happy hour com os amigos e a noite um jantar com o serviço à la carte ou o que preferir.