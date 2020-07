Por que querem tanto fechar o STF? Cientista político explica

O cientista político Jack Serafim, se encarregou de explicar didaticamente em vídeo publicado em suas redes sociais, porque militantes e políticos de extrema direita querem tanto fechar o Supremo Tribunal Federal (STF). Serafim, afirma que tal ação não é possível.

De acordo o jornalista que também é cientista político, o motivo da disputa é simples: briga de torcida. “Já ouviu falar que juiz bom é aquele que só apita em favor do seu time? Vamos fazer um teste. Imagine que o presidente da República é o Lula e sua militância está nas ruas dizendo, ‘vamos fechar o STF’. O STF tá perseguindo o Lula, deixa o homem trabalhar’, você apoiaria? Aliás, esse é um excelente teste para saber se você fez do seu político, seu Deus. E se fosse seu adversário, que censurasse um jornalista, você apoiaria? E se fosse seu candidato, sua reação seria a mesma?”, pontuou.

Segundo ele, a ideia de fechar o STF é agredir a Constituição Brasileira e o Brasil. “Não é fechando o STF, a Câmara dos Deputados ou a Presidência da República que vai resolver alguma coisa. É aprendendo a votar. No voto está a raiz de todo o bem e todo mal em uma democracia”.

Jack Serafim, então, explica o porquê do exército não interferir nessa ‘briga’. “O exército não vai fechar o STF, pois tem o dever de protegê-lo. E o presidente como chefe supremo do exército, que na verdade é apenas mais uma responsabilidade do poder que representa, também tem esse dever de impedir que nossa democracia seja atacada, independente da torcida”, destacou Serafim.

Confira a análise completa no vídeo a seguir: https://tinyurl.com/ycr85hl6