Servidores municipais de Careiro castanho receberão 100% do 13º salário em julho

A prefeitura de Careiro Castanho inicia no próximo dia 14 de julho, o pagamento do adiantamento de 100% do 13º salário de quase todos os servidores públicos municipais. A medida vai injetar R$ 2.041.304,10 milhões na economia da cidade em um período em que o comércio começa a se recuperar dos prejuízos deixados pela pandemia.

De acordo com o prefeito Nathan Macena, apenas os servidores da educação receberão um adiantamento de 50% dos salários adicionais de dezembro. Ainda segundo ele, mesmo com a pandemia que chegou a fechar a cidade da Região Metropolitana de Manaus, foi possível organizar as contas e os recursos para garantir o pagamento antecipado do 13º.

“Nossa meta é dar um fôlego a mais aos nossos servidores neste momento em que todos passamos por grandes dificuldades e com isso movimentar a nossa economia local, uma das mais afetadas pelos efeitos do Covid-19. Assim, esperamos que esse recurso faça a população investir no comércio para que voltemos ao movimento normal”, explicou o prefeito.

Nathan fez questão de lembrar que no final do mês de junho a prefeitura pagou um bônus para todos os profissionais municipais da área de saúde. Com a medida, o executivo injetou R$ 267 mil reais a mais na economia do município, além de motivar os trabalhadores que estiveram na linha de frente no combate ao Covid-19. Cerca de 470 funcionários receberam a gratificação.