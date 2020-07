Samsung apresenta Galaxy M31 no Brasil

A Samsung anuncia, nesta quarta-feira (08), a chegada do Galaxy M31 ao Brasil. Comercializado exclusivamente online e desenvolvido para quem busca recursos que proporcionem uma experiência de alto nível em atividades pessoais e profissionais ao longo do dia, o smartphone combina design moderno, com uma tela espaçosa para tarefas do cotidiano, conjunto quádruplo de câmeras traseiras e soluções que asseguram um padrão de desempenho elevado, com incrível bateria de 6,000 mAh, para longas horas de utilização¹.

“É cada vez mais essencial que o smartphone facilite e otimize a rotina das pessoas. Para isso, é necessário reunir soluções para diferentes situações do dia a dia, como ferramentas que aprimorem o consumo de conteúdo, reuniões virtuais e captura de fotos e vídeos. Cada detalhe do Galaxy M31 foi projetado para proporcionar uma experiência de alto padrão ao usuário nas mais variadas tarefas da rotina”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

Entretenimento e trabalho: design ergonômico e tela espaçosa para as atividades do dia a dia

O Galaxy M31 oferece a exata combinação entre design moderno e tela espaçosa, proporcionando imersão nos conteúdos exibidos. Apesar de ser leve, pesando apenas 191g, o smartphone conta com display de 6,4 polegadas², com tecnologia super AMOLED e resolução Full HD+. Assim, o usuário tem uma experiência de alto nível em momentos pessoais, como assistir a um filme ou uma série, e profissionais, como participar de uma videoconferência do trabalho.

Na tela frontal, há ainda ferramenta de desbloqueio por reconhecimento facial. Outra opção para liberar o smartphone para uso é o sensor de impressão digital na parte traseira.

Câmeras para capturar imagens incríveis em diferentes situações

Um dos principais trunfos para capturar imagens de alta qualidade está no tipo de lente utilizada de acordo com cada situação. Pensando nisso, a Samsung inseriu um conjunto quádruplo de câmeras traseiras no Galaxy M31, além de um sensor de alta resolução na tela frontal.

Na parte superior do display, um pequeno espaço em formato de U dá lugar ao sensor de 32 MP, capaz de tirar selfies em ótima resolução e disponibilizar o efeito de Foco Dinâmico, desfocando o fundo e destacando o que está em primeiro plano na imagem. Na parte traseira, há um sensor principal de 64 MP, uma câmera ultra wide de 8 MP, para capturar imagens mais amplas e proporcionar o mesmo ângulo de visão do olho humano (123º)³, uma lente macro de 5 MP4, para closes de objetos a até 4 cm da lente, e um sensor de 5 MP para profundidade, gerando o Foco Dinâmico.

As imagens capturadas se tornam ainda melhores com o recurso Otimizador de Cena, que utiliza Inteligência Artificial para reconhecer 20 tipos de cena e ajustar as cores e contraste de acordo com cada tipo. Há também o Superestabilizador, que analisa os movimentos da câmera e evitar vibrações durante a gravação de vídeos, proporcionando imagens suaves.

Desempenho a qualquer hora

Com todos esses recursos, é fundamental que o smartphone conte com soluções que assegurem o alto nível de desempenho. O Galaxy M31 conta com processador octa-core, memória RAM de 6 GB e armazenamento interno de 128 GB5 (podendo ser expandido com cartão MicroSD de até 1 TB6). E, para que o usuário não precise se preocupar com o carregamento durante as horas de uso, a bateria do dispositivo é de 6,000 mAh, garantindo longas horas de duração.

Galaxy M31 | Imagem meramente ilustrativa

Preço e disponibilidade

Com preço sugerido de R$ 1.999,00, o Galaxy M31 está disponível em três versões de cores (azul, preto e rosa) e pode ser encontrado a partir desta quarta-feira (08), exclusivamente online, na loja online da Samsung e nos e-commerces das redes varejistas: Americanas.com, Submarino.com, Shoptime.com, Extra.com, Pontofrio.com, Carrefour.com, Casas Bahia, Magazine Luiza e Pernambucanas.

Quem comprar o smartphone na loja online da Samsung até esta quinta-feira (09), ganha R$ 200 de crédito para utilizar no aplicativo Rappi.

Para obter mais informações sobre o Galaxy M31, visite https://news.samsung.com/br/galaxy ou https://www.samsung.com/br/.

Galaxy M31