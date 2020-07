Prefeitura de Presidente Figueiredo efetua pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial

No dia 2 de Junho, a Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, injetou na economia local valor de R$ 1 milhão de reais, com a entrega dos cartões de auxílio emergencial da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo. Cinco mil famílias do municipio foram contempladas com o auxílio emergencial, no valor total de R$400,00, divididos em duas parcelas.

Nesta terça-feira (7), foi liberado a segunda parcela, no valor de R$200,00, conforme compromisso do Chefe do Executivo Municipal, Romeiro Mendonça.

O auxílio emergencial de Presidente Figueiredo é oriundo dos cofres públicos municipais, conforme Decreto aprovado na Câmara de Vereadores, em virtude da crise que se instalou mundialmente com a chegada do novo Coronavírus.

Dentro dos beneficiados estão os agricultores, mototaxistas, taxistas, guias turísticos, autônomos e comerciantes, que tiveram que fechar o estabelecimento devido a Pandemia da Covid-19.

Leo Vasconcelos, foi um dos beneficiários do cartão emergencial da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo e destaca: “Toda ajuda é bem vinda, principalmente num momento desses.”

O Prefeito Romeiro Mendonça, teve a preocupação de limitar o uso dos cartões somente para o comércio local. “Os cartões foram de uso exclusivo no comércio do município. Uma forma de movimentar a economia local e apoiar os comerciantes, que enfrentaram dificuldades com a crise da Pandemia de Covid-19.”, esclarece o Prefeito de Presidente Figueiredo.

Os proprietários de estabelecimentos comemoram o movimento no comércio. Agilson Santos, comerciante, afirma a importância da inserção desse valor na economia local: “A segunda parcela está aí, o povo está satisfeito e isso nos ajuda a manter nossos boletos em dia, quadro de funcionários intacto. Pro comércio tá ótimo.”, declara o comerciante.

“Esse é um trabalho que eu desconheço em qualquer município do Estado do Amazonas, é exclusivo de Presidente Figueiredo. Nesse momento que temos diversos profissionais autônomos, pessoas que fazem no dia a dia o seu sustento e de suas famílias, passaram a não poder mais fazer, em função da Covid-19. Em consequência dessa Pandemia, tivemos que tomar algumas atitudes, orientados pelo Governo, paralisamos algumas atividades econômicas e em contrapartida criamos o auxílio emergencial no valor de R$400.00 para ajudar 5 mil famílias.” destaca o Prefeito Romeiro Mendonça.

Com a liberação da segunda parcela do auxílio emergencial, mais 1 milhão de reais já estão sendo inseridos na economia local.