Escola da Zona Leste de Manaus oferece Ensino Presencial e Flexível

Inicia hoje em Manaus/AM, o quarto ciclo do plano de reabertura gradual, que inclui as atividades essenciais dentre elas a abertura das creches, escolas e universidades da rede privada, que estão autorizadas a funcionar novamente. Entretanto, nem todas as instituições de ensino optaram pela volta das atividades presenciais.

Escola Privada de Manaus Inova

O Centro Positiviano de Ensino, localizado na zona leste da cidade de Manaus, inova mais uma vez na volta às aulas presenciais.

Após uma jornada de reuniões segmentadas por séries escolares com pais e responsáveis que aconteceu no período de 23 a 26 de junho, optamos em respeitar a opinião de pais e alunos no que tange a voltarem as aulas presenciais. A direção da escola entendeu que quem decide sobre mandar seu filho para escola num momento que ainda não inspira confiança são os pais e não um fragmento de decreto.

Ensino Híbrido.

É a metodologia que combina aprendizado online com o offline, em modelos que mesclam (por isso o termo blended, do inglês “misturar”) momentos em que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual, com outros em que a aprendizagem ocorre de forma presencial, valorizando a interação entre pares e entre aluno.

Ensino Flexível

Com profundo respeito à preservação da saúde de alunos, colaboradores e professores, inovamos em oferecer a opção por uma aula presencial ou uma aula flexível, esta última, alicerçada em dois momentos. O primeiro momento assistindo as aulas em casa. Tendo dúvidas, agendar com o professor da disciplina uma aula particular, este é o segundo momento.

Este novo processo não é o hibrido que outras escolas estão implantando, ele por si só se diferencia quando não determina os dias de aula presencial, pois desobriga o aluno a vir para a escola em determinados dias taxados pela escola.

Espaço Maker

As atividades realizadas no Espaço Maker, também ganharam dispositivos protocolares de segurança sanitária. Este espaço será onde os alunos do Positiviano farão suas aulas práticas em conformidade com o preconizado com a BNCC.

Para isso o espaço maker conta com ferramentas digitais e tecnológicas, Com base na Cultura Maker, o espaço maker é um convite ao protagonismo de novas ideias e criações, permitindo o desenvolvimento de competências como criatividade, autonomia e empatia.

O espaço Maker é organizado pelo coordenador, professor licenciado e educador Maker, Homero Lopes, com a Supervisora Pedagogica e Especialista em educação, Lineide Saraiva e a Economista Camila Oliveira.

Para apoia-lo nas diversas atividades do espaço contamos ainda com a pedagoga Lineide Saraiva e Economista Camila Oliveira.

Protocolo de Segurança Sanitária

Para aqueles que optarem por aulas presenciais, estamos preparados e amparados por recomendações da O.M.S – Organização Mundial da Saúde. Lavamos, limpamos e sanitizamos nossas salas de aulas, banheiros e áreas livres. Um custo a mais para as escolas privadas, porém uma necessidade em nome da saúde de nossos alunos. Dentre as medidas protocolares se destacam:

Manter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, com exceção dos profissionais que atuam diretamente com crianças de creche e pré-escola;

O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio deve ser limitado a grupos pequenos e respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas;

Sempre que possível, priorizar atividades ao ar livre.

Evitar que pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre na instituição de ensino,

Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% ao entrar e sair da instituição de ensino, ao entrar e sair da biblioteca e antes das refeições,

Usar máscara dentro da instituição de ensino, no transporte escolar e em todo o percurso de casa até a instituição de ensino.

Exigir o uso e/ou disponibilizar os EPIs necessários aos funcionários para cada tipo de atividade, principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação de alimentos ou livros e aferição de temperatura;

Não utilizar objetos compartilhados que não sejam higienizados antes do uso.

E outras medias sanitárias.