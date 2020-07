Detran-AM começa a credenciar novos bancos para pagamento de taxas

Pela primeira vez na história do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), os usuários poderão pagar as taxas do órgão em mais de um banco. A novidade entra em vigor em, no máximo, 40 dias. Atualmente, os boletos só podem ser pagos no Banco Bradesco.

A ampliação das opções bancárias para o pagamento das taxas do Detran-AM faz parte do processo de modernização do órgão, iniciado pelo atual diretor-presidente Rodrigo de Sá Barbosa. “O pagamento somente em uma instituição bancária sempre foi algo que nossos usuários reclamaram. Agora, com o chamamento público de outros bancos, eles terão mais opções para efetuar o pagamento”, explicou.

O chamamento público e o edital com as regras para o credenciamento dos novos bancos já estão disponíveis no site do Detran-AM, nas abas “Portaria Normativa” e “Editais”, dentro do menu “Publicações”.

O Detran-AM pretende credenciar o maior número possível de instituições bancárias para, dessa maneira, dar mais comodidade aos seus usuários.

Código único – Atualmente, o serviço mais procurado no Detran é o licenciamento anual. Para este serviço, a instituição bancária, que hoje em dia está credenciada, emite, pelo menos, três boletos diferentes com códigos de barra distintos. Isso, além de complicar a vida do usuário, tem um custo para o órgão, que paga por cada código emitido.

Com o chamamento público de novos bancos, o Detran-AM passa a adotar um código de barras único para suas taxas. No caso do licenciamento do veículo, onde são expedidos um boleto para as taxas de serviço, outro para o seguro obrigatório e, eventualmente, um para as multas, o usuário deixará de fazer três pagamentos, pois será emitido um único boleto com os valores.

O Detran-AM, atualmente, emite 150 mil boletos por mês. A maioria dos serviços é de licenciamento veicular.