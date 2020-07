Como espelhar o conteúdo de seu smartphone em uma TV Samsung em apenas um toque

Em junho, a Samsung lançou no Brasil seu portfólio atualizado de TVs para 2020. E uma das principais características da marca se fez presente também nessa nova linha: a conectividade. Entre os recursos disponibilizados está o inédito Tap View, que permite o espelhamento do conteúdo de um smartphone direto na tela da TV com apenas um toque.

“A Samsung está em constante busca por recursos inovadores e que possam tornar a experiência dos usuários mais conectada e conveniente. A marca traz em seu DNA o objetivo de buscar a inovação dia após dia e dá mais uma mostra disso com a chegada do Tap View”, destaca Erico Traldi, Diretor de Produto da Divisão de TV e AV da Samsung Brasil.

O recurso está disponível para todas as TVs 4K do portfólio 2020, ou seja, Crystal UHD, a nova 4K da Samsung, QLED 4K e 8K e The Frame. O Tap View pode ser definido como uma conexão simplificada entre smartphone e Smart TV e isso se explica pelo funcionamento prático: para acionar esse tipo de espelhamento, basta o usuário encostar o smartphone na lateral da TV e então consumir o seu conteúdo favorito agora em uma tela maior.

Antes do primeiro uso é preciso fazer ajustes de configuração e verificar a compatibilidade dos dispositivos. Basta acessar ao aplicativo SmartThings² no seu smartphone e tornar ativa a função Tap View nas configurações. Depois, é necessário garantir que ao tocar com suavidade duas vezes seguidas o smartphone pela primeira vez na lateral da TV, ele esteja na página inicial. Na primeira configuração, será necessário autorizar o espelhamento do conteúdo; nos usos seguintes do recurso, não será mais preciso passar por esse processo de autorização.

Vale lembrar que a função é compatível com os smartphones e tablets com sistema Android a partir da versão 8.13 e para o aplicativo SmartThings a partir da versão 1.7.47.

Multitela

O Tap View chega para reforçar os recursos de conectividade das TVs Samsung. Para complementar ainda mais a experiência entre dispositivos, nos modelos QLED 4K e 8K 2020, além da conexão pelo toque do Tap View, há o recurso Multitela4. Este recurso divide a tela da TV em duas, com o conteúdo da TV de um lado e a tela espelhada do seu smartphone em outro. É possível acessar vídeos, verificar estatísticas de esportes e muito mais enquanto assiste ao programa ou jogo favorito. A função Multitela permite ainda que o usuário escolha em que tamanho ele quer ver cada um dos lados.