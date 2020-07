Aleam vai retomar o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, acaba de anunciar a retomada do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice, Carlos Almeida Filho impetrado pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana. Neste momento, a Mesa Diretora está lendo o parecer da Procuradoria da Aleam que considera a legalidade do prosseguimento do processo por crime de responsabilidade imputados ao governador e ao vice. Em seguida, será formada a comissão processante.

Fonte: Portal Único