Adail Filho recebe respiradores e equipamentos para implantar novos leitos de UCI no Hospital Regional de Coari

O Prefeito de Coari, Adail Filho, recebeu no último sábado, 4, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde – Susam, respiradores e equipamentos que vão permitir a montagem de dois novos leitos de Unidades de Cuidados Intermediários – UCIs no Hospital Regional de Coari – HRC. A ação faz parte do plano estadual de apoio aos municípios do interior no enfrentamento ao novo coronavírus.

Na ocasião, foram entregues pelo secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior, da Susam, Cássio Espírito Santo, dois ventiladores mecânicos de uso adulto e pediátrico, dois monitores multiparâmetros, dez bombas de infusão e um ventilador mecânico de transporte. Para Adail Filho, a doação vem somar a todos os esforços que a sua administração vem fazendo na área da saúde desde 2017.

Ele ressalta que no ano passado foi feito um investimento significativo para equipar o HRC, que havia sido reformado, e que ajudou o município a enfrentar a pandemia. “Nós já tínhamos 11 respiradores e seis leitos de UCI completos. Mas não há dúvidas de que esse apoio do Governo do Estado vem fortalecer ainda mais a nossa saúde para que possamos passar por esse momento difícil sem grandes traumas”, disse o prefeito.

Adail Filho avalia que houve uma grande evolução na área da saúde em Coari. “Nós tínhamos uma das piores saúde do Amazonas e hoje podemos dizer que temos um dos melhores hospitais do Estado, com a saúde bem avaliada. Tudo isso graça a muito esforço, trabalho, dedicação, amor as pessoas e aos profissionais da saúde que estão diuturnamente trabalhando e se empenhando para levar uma saúde de qualidade à população coariense”, afirmou.

O secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior, da Susam, Cássio Espírito Santo, elogiou o município de Coari, por ter uma boa estrutura hospitalar, que vem atendendo muito bem os pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Conforme ele, esse suporte, com a entrega dos equipamentos, só vem fortalecer o sistema de saúde local. “A gente entende que a parceria nesse momento de pandemia é muito importante”, destacou.

Cássio enfatiza que esses equipamentos hospitalares são essenciais para pacientes com Covid-19 em situação de agravamento, mas a estrutura que será montada com eles ficará como legado, depois da pandemia, para atender pacientes com outras enfermidades. O respirador de transporte, por exemplo, pode ser usado tanto em beira-leito quanto em ambulância, ambulancha ou aeronave. “Trabalhando sério a gente muda o Amazonas”, frisou.

A secretária municipal de Saúde Francisnalva Mendes revela que os respiradores e equipamentos doados pela Susam irão compor a sala de UCI que está sendo implantada no Hospital Regional para dar total suporte aos pacientes que precisarem de cuidados intensivos. “Agradeço ao Governo do Estado por todo apoio que vem dando ao município de Coari. Essa ação, sem dúvida, vem melhorar a assistência a todos os munícipes”, declarou.