Raylan barroso realiza visita técnica e fiscaliza obras em Eirunepé

Nesta quinta-feira (2), o prefeito Raylan Barroso, acompanhado da equipe técnica da prefeitura, secretários e o vereador Jojo Coelho, visitou a Praça do Serginho – Centro (aterro) e Feira Municipal/Fátima.

O objetivo da visita foi verificar em loco os andamento e a qualidade dos trabalhos. A primeira parada foi na obra da “Praça do Serginho”, localizada Av. Getúlio Vargas e Araújo Lima – centro. A segunda parada foi na Feira Abílio Barroso, localizado na rua Araújo Lima – bairro de Fátima.

O andamento das obras está a todo vapor, os trabalhos da nova praça começaram recentemente e a feira será entregue nos próximos dias. O prefeito Raylan Barroso falou sobre essas ações de importância para a população.

“Com a construção de mais essas obras, a população de Eirunepé ganhara novos espaços de entretenimento e compra, a nova praça localizada no coração da cidade, será um marco para o município, pois é de uma arquitetura moderna, e que o povo irá usufruir momentos de lazer com suas famílias e amigos. Já a feira Abílio Barroso, está passando por uma transformação e, serão vários espaços de compra e venda, do peixe a carne, da farinha ao feijão e, das frutas as verduras, eu particularmente já estou ansioso para ver essa obra concluída pois está em fase de acabamento e será entregue nos próximos dias. Dessa forma a gradeço a Deus sempre por tudo e, vamos continuar avançando e cumprindo com nossos compromissos, pois o trabalho não para”, disse o prefeito Raylan Barroso.