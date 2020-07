Prefeitura de Eirunepé continua com entrega de kit’s de alimentação escolar

A Prefeitura de Eirunepé, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), distribuiu mais uma remessa de Kit’s de alimentação escolar nesta semana (2 e 3 de julho). Dessa vez, os alunos da escola Maria Delmira foram contemplados.

O prefeito Raylan Barroso esteve na escola acompanhando a entrega junto com o vereador Jojo Coelho e, fiscalizando os trabalhos. A entrega dos kit’s, segue orientações das entidades públicas sanitárias, sob a coordenação das equipes com nutricionista, psicóloga e assistente social e, com o acompanhamento do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE).

“Estamos aqui de perto acompanhando e fiscalizando os trabalhos, pois este é um momento único e delicado na história. Com muita dedicação e trabalho, vamos fazer chegar alimentos e produtos de higiene a todas as crianças do ensino municipal e suas famílias, pois ações como essa contribuem para que elas possam enfrentar com um pouco mais de tranquilidade esta pandemia, que tem afetado todos nós, e a programação não para, a prefeitura vai continuar com a entrega dos kits, pois o trabalho da educação continua”, disse o prefeito Raylan Barroso.