Prefeito Raylan Barroso visita obras do novo matadouro e usina termelétrica e entrega nova comarca de Eirunepé

Na manhã desta sexta-feira, 3 de julho, o prefeito Raylan Barroso visitou mais três grandes obras no município: o novo matadouro municipal, a nova usina termelétrica e, entregou oficialmente a nova comarca de Eirunepé. A primeira parada da visita técnica aconteceu no novo matadouro municipal, que conta com uma estrutura grande e moderna, e a mesma já está em fase de acabamento. A segunda parada foi na nova usina termelétrica, mais um marco para o município e a terceira visita aconteceu na nova comarca do município.

“Estou muito feliz em poder ver e mostrar mais essas três importantes obras, a nova usina termelétrica que era um sonho em 2018 e, hoje já é uma realidade, o resultado está ai nossa frente, isso significa dizer que iremos dobrar a capacidade de fornecimento de energia que sairá de 5MW para 10MW. Outra obra gigantesca é o novo e moderno matadouro, que já conta com a instalação de equipamentos de última geração e será entregue nos próximos dias. Também hoje pela manhã entregamos oficialmente o novo prédio da comarca de Eirunepé, pedido feito pelo então desembargador Yedo Simões em agosto de 2019. Hoje temos uma nova comarca, bonita e moderna, com portas de vidro, novas salas, janelas de alumínio, em fim tudo foi transformado, para que os funcionários do prédio e público possam tem um espaço mais aconchegante e digno, no mais agradeço a todos os munícipes pela confiança e vamos em frente, pois o trabalho não para” finalizou o prefeito Raylan Barroso.