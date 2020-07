Web TV, a evolução da comunicação em Careiro Castanho

Se antes a TV tradicional prevalecia absoluta na preferência de espectadores de todas as faixas etárias e classes sociais, e era a forma mais acessiva e assertiva de garantir que a sua programação ou anúncio fosse distribuído com sucesso e atingisse milhões de pessoas, hoje, com a popularização da internet e dos vídeos online, a Web TV ou TV na internet está tomando esse lugar.

A forma como o espectador consome conteúdos em vídeo está passando por uma mudança notável e quem quer começar a investir nessa área, deve entender que somente a TV tradicional se tornou Obsoleta.

O consumidor está cada vez mais exigente em relação a conteúdo, recomendações, anúncios e mobilidade e a Web TV (ou TV Web) cada vez mais parece ser a opção mais adequada para atender a todas essas necessidades.

Confira alguns dados que foram levantados:

• Mais de 60% dos consumidores disse assistir vídeos sob demanda na internet, como séries, programas e filmes, pelo menos uma vez por dia, o que indica um crescimento de mais de 30% em relação a 2013.

• A maioria das pessoas considera anúncios online mais importantes.

• 50% dos consumidores que assiste TV tradicional diz não conseguir achar nada pra ver pelo menos uma vez por dia.

• É normal ir para o quarto ligar a TV a cabo e deixar só na tela de apresentação da programação, o que chama atenção mesmo é pegar o celular e ir ao You Tube, assistir filmes em plataformas ou outros.

Com a internet cada vez melhor, mais democrática e os vídeos e os aparelhos mais leves e dinâmicos, a tendência é que aos poucos a Web TV reine e que os vídeos sob demanda dominem a internet, gerando muito lucro e conteúdos de alta qualidade.

Criar uma Web TV ou TV na internet pode ser a melhor opção para garantir que seu conteúdo atinja as pessoas certas e gere excelentes resultados em termos de visualizações, lucratividade e praticidade.

Em uma Web TV, seu público é quem decide aquilo que quer ver, independentemente de horários, programação ou do local em que ele se encontre. Nela, tudo o que importa é o conteúdo: se ele for atrativo para o público que está acessando, ele vai ser assistido e vai fazer sucesso!

No Careiro Castanho, a evolução das Webs TVs já chegou.

Careiro faz parte da área metropolitana de Manaus e está localizado a 112 km da capital por via terrestre, o município tem 38,1 mil habitantes e se encontra em pleno desenvolvimento. A Comunicação no Careiro evoluiu consideravelmente e estabeleceu o nascimento da Web TV.

No dia 16 de Julho de 2020 será inaugurada a terceira Web TV no município, a Web TV Vanguarda do Careiro do Professor DE Língua Portuguesa e comunicador Francisco das Chagas.

Francisco trabalha com comunicação há 20 anos no município e conta que no Careiro a comunicabilidade iniciou no antigo sistema de voz (auto falantes), na década de 80.

A Web TV Vanguarda apresentará uma programação diversificada com temáticas para vários públicos. A evolução da comunicação hoje é via internet, a programação da TV tradicional perdeu muito espaço para as lives, hoje a notícia chega em tempo real no smartphone, através das redes sociais, explicou Francisco.

A inauguração da Web TV Vanguarda será transmitida pela Página Web TV Vanguarda do Careiro AM, via Face book no horário de Manaus, ás 19:30.

Na programação estarão participando convidados ilustres como: Anderleia Oliveira radialista, Jota Cavalcante apresentador, Gesiel Oliveira representante de instituição religiosa, Nathan Macena prefeito do Careiro, Wiliam Gaspar Jornalista de Manaus e Francisco das Chagas idealizador da Web TV Vanguarda do Careiro AM.

Já fica o convite para todos os internautas assistirem a estréia de mais um importante em veículo de comunicação do Careiro Castanho que estará abordando temáticas atuais e de extrema relevância para todos.