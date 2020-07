Prefeitura de Eirunepé entrega 14 veículos novos para reforçar a frota municipal

A prefeitura de Eirunepé, entregou na noite desta quarta-feira (1), 14 novos veículos que vão integrar a frota municipal atendendo demandas das secretarias municipais de Saúde, Educação, Produção Agrícola, Meio Ambiente e Segurança.

Durante a cerimônia, o prefeito Raylan Barroso entregou cinco pick ups, duas Montanas, um trator, um ônibus, duas vans, um caminhão baú e duas ambulâncias. Vale ressaltar que alguns destes veículos já estão em pleno funcionamento, devido a demanda de cada setor.

Raylan Barroso sobre como alguns dos meios de transporte já estão garantindo melhorias nos serviços prestados à população. “Alguns destes veículos já estão em pleno uso, como é o caso da ambulância, e do carro que atende a nossa Guarda Civil Municipal. Faço questão de regustrar agradecimentos a alguns parceiros como o Governo do Amazonas, que doou o caminhão baú, os ex-deputados Arthur Bisneto e Pauderney Avelino que, através das emendas, garantiu mais esse trator e outros mecanismos. Não posso esquecer do deputado federal Sideny Leite, que nos ajudou com mais uma ambulância”, agradeceu o prefeito.

Ele ainda registrou que sua gestão possui a maior frota de veículos entregue na história de Eirunepé.