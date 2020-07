Prefeitura de Coari promove capacitação sobre segurança e saúde no trabalho para profissionais da Secretaria de Infraestrutura

Em mais uma ação pioneira no Amazonas, a Prefeitura de Coari, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seinfra, iniciou a capacitação das equipes de obras sobre uma série de Normas Regulamentadoras (NR) que tratam da segurança e saúde do trabalho. O objetivo é promover um ambiente de trabalho seguro, livre de acidentes e doenças ocupacionais, bem como possibilitar melhorias nos serviços prestados à população.

De acordo com o secretário da Seinfra André Melo, inicialmente, 50 servidores que atuam diretamente nos trabalhos de infraestrutura estão sendo capacitados, mas a previsão é formar novas turmas em breve. “A determinação do prefeito Adail Filho é que todas as nossas equipes de campo sejam qualificadas. É uma iniciativa importante que faz parte da política de valorização do servidor desenvolvida pela atual gestão”, disse.

O engenheiro civil Clay Dantas explica que tem uma turma com 10 eletricistas da Secretaria Municipal de Infraestrutura fazendo o curso de NR10, que se refere a Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades. A capacitação tem carga horária de 40 horas e está sendo realizada há duas semanas no auditório da Seinfra.

Outro grupo, com 40 profissionais, entre carpinteiro, encarregado, bombeiro hidráulico, pintor, apontador, pedreiro, servente e motorista, iniciou esta semana, no auditório do Programa Telessaúde, a capacitação sobre NR6 – Equipamento de Proteção Individual – EPIs, NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaço Confinado, e NR35 – Trabalho em Altura. O curso tem carga horária de 64 horas.

Clay ressalta que os cursos são realizados por uma empresa pioneira no ramo e seguem todas as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, com certificação reconhecida de acordo com as legislações do país. “É uma ação inédita na prefeitura. Uma visão pioneira na gestão pública que o prefeito Adail Filho está tendo. Nenhum outro município faz esse tipo de capacitação com os seus colaboradores”, afirmou.

O engenheiro civil Francisco Andrei, por sua vez, destaca que no próximo mês, por determinação de Adail Filho, deve ser implantado na Seinfra, o Programa de Prevenção Respiratória – PPR, que visa preservar a saúde dos trabalhadores expostos a ar contaminado e/ou com deficiência de oxigênio no ambiente de trabalho. Em Coari, segundo ele, apenas as empresas Petrobras, Siemens e Guascor tem PPR.

O secretário André Melo adianta que também haverá um processo para contratação de uma empresa para elaborar o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA, cujo objetivo é prever situações de risco e propor ações tornando o ambiente de trabalho mais seguro, e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, que tem como foco promover, prevenir e preservar a saúde dos indivíduos.

Tais ações demonstram que além de qualificar a mão de obra, o prefeito Adail Filho também está preocupado com a proteção dos servidores. “A área da construção civil oferece muitos riscos aos profissionais que nela atuam, então estar em dia com as normas regulamentadoras é primordial para garantir a saúde e segurança de todos os colaboradores. E é o que o prefeito e o secretário da Seinfra almejam”, apontou o engenheiro civil Andrei.