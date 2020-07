Josué pede providências da SSP-AM sobre o roubo de notebook com dados da CPI da Saúde

“Nós vamos tomar todas as providências possíveis no sentido de que informações, ainda confidenciais, não caiam em mãos erradas”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) na manhã desta quinta-feira (2), sobre o roubo do notebook de uma assessora jurídica da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde e Coronavírus (COVID-19) no Estado.

De acordo com Josué, a Casa Militar e a Presidência da Aleam vão entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) pois existe oficialidade nos trabalhos da CPI da Saúde e COVID-19.

“Existem informações da CPI que ainda não foram divulgadas e estão contidas neste noteebok, então, para que não haja prejuízo nos trabalhos da CPI nós vamos tomar todos as providências”, disse o presidente.

O parlamentar também ressaltou que ainda acredita em um Estado e país republicano, que deve zelar e garantir os direitos, não só das pessoas, como servidores públicos e da própria CPI da Assembleia Legislativa, que está trabalhando na área da saúde.

CPI da Saúde

A CPI para investigar os gastos na saúde feitos pelo Governo do Amazonas foi instaurada na Assembleia Legislativa do Amazonas, no último dia 14 de maio deste ano. A investigação abrange despesas dos anos 2011 a 2020, e também durante a pandemia do novo coronavírus no Estado.

Na última semana a CPI ouviu servidores e diversas pessoas ligadas à Susam no período da compra dos respiradores em que há suspeita de superfaturamento.