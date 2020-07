Catálogo da TV The Frame da Samsung recebe nova coleção de pinturas do Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, da Espanha

A Samsung Electronics Co., Ltd. reafirma seu compromisso com o mundo das artes e da cultura adicionando 38 obras de arte do Museu Thyssen da Espanha à Art Store, galeria online exclusiva da TV The Frame, que quando ligada é uma TV, e quando desligada dá lugar à uma obra de arte, incluindo os aspectos de design da The Frame, que incluem as novas molduras customizáveis para transformar sua TV literalmente em um quadro¹.

Essas obras se somam à coleção já disponível desde outubro passado, quando a Samsung e o Museu Thyssen apresentaram uma exibição chamada “Os impressionistas e a fotografia”, com seis obras icônicas de pintores impressionistas expostas no museu. Entre as recentes adições, estão obras-primas pintadas por artistas como Claude Monet e Auguste Renoir. A Samsung The Frame tem agora em seu catálogo 44 obras de arte do Museu Thyssen, as quais os usuários podem apreciar com uma qualidade de imagem incrível. Essas obras estão disponíveis para compra avulsa ou via assinatura mensal.

Entre os destaques da coleção, temos obras fundamentais do Pós-Impressionismo, como Os Estivadores em Arles, de Vincent van Gogh, e Garrafa, Jarro, Moringa e Limões, de Paul Cézanne. Movimentos artísticos como o Expressionismo Alemão também estão representados. Mulher em Divã, de August Macke, é um dos destaques, assim como várias obras de Canaletto, pintor italiano de paisagens. A coleção também traz um dos discípulos de Picasso e mestre do Cubismo espanhol, Juan Gris, e sua obra, O Fumante, além da fantástica artista Lyubov Popova e sua obra-prima Pinturamente Arquitetônicas (Natureza Morta: Instrumentos), conhecida por sua referência ao Construtivismo.

Essa é a terceira coleção da galeria espanhola de arte a fazer parte da parceria com a Samsung The Frame. Com a participação do Museu Thyssen Bornemisza nas coleções, a Samsung Art Store² já tem mais de 1.200 obras de arte e fotografias em qualidade 4K de vários museus e galerias de todo o mundo, como o Museu do Prado, em Madri, o Museu Albertina, em Viena, o Tate Modern, em Londres, a Galeria Uffizi, em Florença, o Museu Van Gogh, em Amsterdã, o Museu Hermitage State, em São Petersburgo, Magnum Photos e LUMAS.

“Estamos muito felizes por oferecer obras de arte mundialmente famosas na Art Store da The Frame. Com a integração dessas obras-primas, em parceria com o Museu Thyssen, os usuários da Samsung The Frame poderão desfrutar de uma experiência única em seus lares”, disse Wonjin Lee, Vice-Presidente Executivo da Divisão de Exibição Visual da Samsung Electronics.

A nova coleção está presente em todos os modelos de The Frame, inclusive na versão de 2020 apresentada ao mercado em junho. O modelo de 55” chega às lojas neste mês e a de 43” em agosto de 2020.

Conheça todo o portfólio de 2020 das TVs Samsung: https://news.samsung.com/br/da-evolucao-8k-a-uma-nova-categoria-de-tvs-4k-conheca-a-linha-2020-de-tvs-samsung