Samsung apresenta os novos Galaxy S20+ BTS Edition e Galaxy Buds+ BTS Edition no Brasil

A Samsung apresenta, nesta quarta-feira (01), os novos Galaxy S20+ BTS Edition e Galaxy Buds+ BTS Edition no Brasil, oferecendo uma oportunidade exclusiva para os fãs brasileiros se conectarem ainda mais com sua banda favorita. E, claro, proporcionando aos usuários uma experiência do mais alto nível, com recursos inovadores para capturar imagens incríveis e curtir ao máximo os momentos de entretenimento.

“A Samsung e o BTS compartilham valores importantes em sua essência, como superar barreiras e se conectar ao maior número possível de pessoas. Estamos disponibilizando aos fãs brasileiros do BTS a possibilidade de aproveitar os recursos inovadores da linha Galaxy S20 e Galaxy Buds+ e, ao mesmo tempo, mostrar aos fãs brasileiros sua paixão pela banda, por meio de uma nova maneira de conexão”, afirmou Loredana Sarcinella, diretora sênior de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

Galaxy S20+ BTS Edition

Galaxy S20+ BTS Edition | Imagem meramente ilustrativa

O novo Galaxy S20+ BTS Edition tem um design refinado, com vidro e acabamento em metal na cor roxa. O smartphone conta com temas inspirados no BTS pré-instalados e uma plataforma de comunidade de fãs, chamada Weverse. A caixa do produto inclui adesivos decorativos que permitem que os fãs personalizem ainda mais seus dispositivos e cartões de fotos com imagens dos membros da banda

● Câmera profissional: recursos inovadores para capturar imagens em alta resolução a qualquer hora e lugar

Contando com o mesmo conjunto quádruplo de câmeras traseiras do Galaxy S20+, o Galaxy S20+ BTS Edition possibilita imagens com qualidade profissional. O sensor principal de 64 MP garante fotos realistas, sem perder nenhum detalhe, enquanto os vídeos podem ser gravados até mesmo em resolução 8K. Por meio da Inteligência Artificial, o smartphone disponibiliza também o modo Câmera Noturna, que reduz o desfoque de movimento em registros feitos durante a noite ou em situação de baixa luminosidade, e o Superestabilizador, que analisa os movimentos da câmera e evitar vibrações durante a gravação de vídeos, proporcionando imagens suaves.

Outros recursos de destaque são o Space Zoom¹, que aumenta o alcance da câmera em até 30x, e o Single Take², capaz de, com apenas um toque, gerar um pacote de imagens com recortes em diferentes ângulos, efeitos e vídeos.

● Entretenimento: curta filmes, séries, músicas e jogos

Além das soluções focadas na captura de imagens, o Galaxy S20+ BTS Edition disponibiliza recursos que permitem aos usuários desfrutar ao máximo de seu smartphone nos mais variados momentos de lazer. O Music Share, por exemplo, estende a conexão Bluetooth a um alto-falante ou aparelho de som no carro, possibilitando que haja um revezamento dos passageiros como DJ.

Para quem gosta de games, o smartphone oferece uma poderosa combinação entre gráficos excelentes, processador de alto desempenho e áudio imersivo. A tela de 120Hz proporciona gráficos suaves e detalhados, enquanto o processador rápido e a memória RAM de 12 GB asseguram que não haja interrupções durante o jogo. O áudio, otimizado pela AKG, e o recurso game booster, que trabalha em segundo plano para elevar as configurações ao desempenho máximo, complementam a experiência.

E, em um período em que a realização de videoconferências foi intensificada, o Galaxy S20+ BTS Edition conta com um ícone do Google Duo diretamente no discador, tornando ainda mais prático o início de chamadas de vídeo ou de voz. O aplicativo, que vem nativo no dispositivo e também está disponível para download gratuito no Google Play, permite que até 32 pessoas conversem simultaneamente.

Ecossistema Galaxy: crie uma experiência única com a integração entre dispositivos

O novo Galaxy S20+ BTS Edition é parte do Ecossistema Galaxy, podendo ser facilmente conectado a smartwatches, tablets e produtos da linha Galaxy Buds. Além disso, o smartphone é equipado com os aplicativos e serviços da Samsung, incluindo a versão em português da assistente virtual Bixby, Samsung Pay3, SmartThings e Samsung Health.

● Armazenamento, bateria e segurança

Para que os usuários não precisem se preocupar com o espaço para guardar seus registros e aplicativos, a capacidade de armazenamento do Galaxy S20+ BTS Edition é de 128 GB4. A bateria, por sua vez, é de 4.500 mAh, garantindo longas horas de uso5 durante o dia. Em relação aos aspectos de segurança, o novo smartphone é protegido pela plataforma Samsung Knox e possui um novo processador seguro, chamado Guardian Chip, para prevenção contra ataques baseados em hardware.

Galaxy Buds+ BTS Edition

Galaxy Buds+ BTS Edition | Imagem meramente ilustrativa

O Galaxy Buds+ BTS Edition reforça o vínculo entre os fãs e a banda. Além de o estojo de carregamento ter a cor roxa e apresentar o logotipo da banda e a iconografia do coração roxo, os novos fones de ouvido oferecem excelente qualidade de som. Com o sistema de áudio aprimorado pela AKG, o dispositivo proporciona um som equilibrado, detalhado e amplo, enquanto o alto-falante bidirecional mergulha totalmente os fãs nas camadas da música do BTS. O Galaxy Buds+ BTS Edition também vem acompanhado de uma capa inteligente exclusiva que permite customizar o seu smartphone com temas da banda BTS, além de cartões de fotos da banda na caixa, como lembrança para os fãs.

Preço e disponibilidade

Imagem meramente ilustrativa

A pré-venda dos novos produtos começa nesta quarta-feira (01), com preço sugerido de R$ 5.999,00 para o Galaxy S20+ BTS Edition e R$ 1.399,00 para o Galaxy Buds+ BTS Edition. E, para celebrar o lançamento dos dispositivos no mercado nacional, a Samsung preparou uma ação especial. Entre esta quarta-feira (01/07/2020) e o próximo dia 12/07/2020, quem comprar um Galaxy S20+ BTS Edition e se cadastrar no site Samsung Para Você entre 13/07/2020 e 12/08/2020, ganhará um Galaxy Buds+ BTS Edition ou Galaxy Watch Active26.

A venda oficial do Galaxy S20+ BTS Edition terá início no próximo dia 13 de julho, enquanto a venda do Galaxy Buds+ BTS Edition começa em 20 de julho.

Para mais informações sobre os novos Galaxy S20+ BTS Edition e Galaxy Buds+ BTS Edition, acesse: https://www.samsung.com/br/ ou https://news.samsung.com/br/.