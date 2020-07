Prefeitura de Eirunepé reinaugura UBS com ala exclusiva para tratamento de pacientes com Covd-19

Para ampliar a rede de atendimento e oferta de serviços da atenção básica para a população de Eirunepé, o prefeito Raylan Barroso reinaugurou no final da tarde desta terça-feira (30), a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Padre Antônio Cremer. A estrutura do prédio foi completamente revitalizada e hoje é pelo menos quatro vezes maior que antes da reforma.

A UBS, revitalizada com recursos de emenda do senador Eduardo Braga e da prefeitura, conta com uma ampla recepção e sala de espera, banheiros com acessibilidade, salas de vacina, procedimentos, esterilização, curativo e de reunião, consultórios médicos e odontológico, ala de fisioterapia, além de uma ala isolada para atender pacientes diagnosticados com Covid-19.

Raylan Barroso falou da localização estratégica da UBS que proporciona atendimento para diversas zonas do município. “Traremos serviços de saúde com qualidade, em especial nesta parte central da cidade, que se interliga aos outros bairros próximos. Este será um espaço de acolhimento e de fazer a saúde pública acontecer”, afirmou o prefeito.

O chefe do executivo municipal fez questão de reforçar que a unidade foi reconstruída do ‘zero’, além de agradecer aos senadores Eduardo Braga e Plínio Valério, este último tendo garantido recursos para a compra de equipamentos. “Estes parlamentares têm sido verdadeiros guerreiros em busca de recursos federais por nossa Eirunepé e merecem todo nosso respeito e admiração. Agradeço aqui em nome de todo o nosso povo”, finalizou Raylan.