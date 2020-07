Dedé Boteco participa do drive thru junino com cardápio de comidas típicas de arraial

Neste mês junho é época junina e o Dedé Boteco, localizado na Av. Djalma Batista, na zona Centro Sul de Manaus, esta participar da ação “Drive Thru Junino”, que vai do dia 26 de junho a 05 de junho, das 12h às 20h, no Amazonas Shopping.

A unidade vai estar oferecendo aos seus clientes uma “Cesta Junina” com cerca de 11 itens, de deliciosos pratos juninos que são eles: tacacá no pote, vatapá, pirarucu de casaca, isca de carne de sol do Dedé, arroz, farofa, milho cozido, arroz doce e pastel de queijo, cupuaçu e banana, ou o cliente pode fazer o pedido das porções individuais da forma que achar melhor.

Os clientes podem solicitar o cardápio junino pelo link de whatsapp do Dedé Boteco, disponível no site www.amazonasshopping.com.br ou nas redes sociais – Instagram @amazonasshopping e Facebook Amazonas Shopping. Um colaborador irá atender o cliente, apresentando as opções e valores. Ao final da compra, o consumidor combina a forma de pagamento e agenda o dia e hora para retirar o produto. Na data marcada, dirige-se ao ponto de encontro no estacionamento VIP e aguarda dentro do veículo para receber os pedidos, com segurança e devidamente higienizadas.

Para o Chef Dedé Parente, “É muito gratificante poder estar proporcionando para nossos clientes pratos típicos de arraial, pois como não podemos ir a um animado arraial, pelo menos o cliente pode matar a saudade destas deliciosas comidas juninas no aconchego de seu lá”, explica o Chef.