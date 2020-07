Samsung lança novo monitor para aprimorar a experiência gamer

A Samsung acaba de dar mais um passo para reafirmar o seu compromisso com o público gamer, ao lançar o modelo LC27RG50, que se destaca pela velocidade intensa e pela imersão completa proporcionada aos usuários que buscam aprimorar a sua experiência nos jogos.

Com 27”, o monitor tem três funcionalidades como principais características: taxa de atualização super rápida de 240Hz, que elimina o lag e permite que o jogador reaja em tempo real, tela curva de 1500R, adaptada a seu campo de visão para eliminar esforços e reduzir a fadiga ocular, e a compatibilidade com o sistema G-Sync, que acaba com a oscilação de imagens e as defasagens da tela oferecendo uma jogabilidade excepcional.

“O público gamer cresce constantemente e tem grande importância para a Samsung no mercado mundial. Queremos oferecer um portfólio cada vez mais completo para os jogadores, sejam eles recreativos e profissionais, e o novo LC27RG50 cumpre esse papel”, afirma Kauê Melo, diretor da divisão de monitores e B2B da Samsung Brasil.

A combinação da taxa super rápida de atualização com a tela curva – 240 Hz RapidCurve – é responsável ainda por uma jogabilidade mais imersiva e com imagens fluidas e claras. A taxa de atualização traz mais quadros por segundo, ou seja, a pessoa consegue ver o movimento das cenas com todos os detalhes.

A tela curva de 1500R não resulta apenas em redução do cansaço. Ela ainda propicia mais imersão e concentração para o jogador, em mais um caminho facilitador para melhores resultados nos games. Como foi feita sob medida para o campo de visão humano, a tela do monitor LC27RG50 é vista inteira, até as extremidades, sem que seja necessário mexer os olhos para os lados. A fadiga ocular também é combatida com a tecnologia Flicker Free, que elimina a tremulação provocada pelo brilho das imagens, e com o Modo Eye Saver, que minimiza a luz azul o suficiente para manter os olhos relaxados e confortáveis ​​durante os jogos mais longos.

Já a compatibilidade com o sistema G-Sync garante o fim da gameplay instável. Monitor e CPU agem em sincronia para aprimorar a jogabilidade e apresentar cenas mais estáveis e suaves. Outro fator que colabora com a experiência gamer é o contraste Samsung CRG5 de 3000:1, que gera pretos mais intensos e brancos mais brilhantes para aprimorar o nível de detalhes e sombreamento.

Imagem meramente ilustrativa

Para apresentar mais precisão para o jogador, a Samsung desenvolveu um Game Mode com configurações personalizadas capaz de ajustar tons de preto, contraste, nitidez e cor para qualquer gênero de jogo com o Picture Mode, minimizar as defasagens entre os seus dispositivos de entrada e tela com o Low Input Lag Mode, que contribui para centralizar o alvo na tela para ataques mais precisos ao inimigo com o Virtual Aim Point.

O monitor LC27RG50 se destaca também pelo design. O amplo ângulo de visão, de 178 graus, entrega qualidade de imagem consistente para ser vista sentado, encostado, em pé ou deitado em qualquer lugar. Sem bordas em três lados, a tela praticamente flui para uma configuração de dois monitores. A base em Y e a traseira circular complementam o visual do produto com um ar mais moderno. Com o monitor em funcionamento, é possível ainda executar o OSD Gamer Menu em segundo plano e acessar as configurações da unidade de processamento gráfico com os jogos em andamento.

Preço sugerido: R$2.999