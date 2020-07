Samsung inicia parceria inédita com o Apple Music para sua linha de Smart TVs

Junto com a chegada de seu novo portfólio de Smart TVs para este ano, a Samsung apresentou mais uma novidade para seus consumidores brasileiros em junho. Em parceria global da empresa, o Brasil é um dos 100 países em que o aplicativo Apple Music passou a ficar disponível para os usuários da plataforma Tizen, presente nos modelos do portfólio de 2018 a 2020.

Com as pessoas passando mais tempo em casa, no mundo todo, a Samsung está se dedicando a ampliar o leque de opções de diversão e bem-estar da sua plataforma de Smart TVs. Com o Apple Music – disponível nos modelos de 2018 a 2020 – os assinantes podem ouvir mais de 60 milhões de músicas, sem anúncios, assistir aos melhores videoclipes e curtir milhares de playlists com curadoria dos principais experts e influenciadores do meio musical.

Os assinantes do Apple Music também podem receber recomendações diariamente e ouvir a inovadora estação de rádio Beats 1, um streaming global ao vivo, com shows exclusivos de artistas como Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled e Elton John. Além disso, os assinantes também terão acesso ao novo “Em casa com o Apple Music”, que inclui novas playlists, bate-papos em grupo com artistas, em suas casas, via FaceTime, entrevistas especiais com artistas e muito mais, para ajudar a criar um sentimento de conexão e comunidade, neste momento de distanciamento.

“O nosso objetivo sempre foi oferecer as melhores experiências de entretenimento aos nossos clientes – e, como as pessoas estão passando mais tempo em casa, estamos mais comprometidos do que nunca em cumprir essa missão”, disse Salek Brodsky, Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas e Desenvolvimento de Negócios da Samsung Electronics. “No ano passado, fomos os primeiros fabricantes de TVs a oferecer o aplicativo Apple TV e, hoje, somos os primeiros a oferecer o Apple Music. A nossa parceria com a Apple tem sido importantíssima para levarmos, aos nossos clientes, uma gama inigualável de opções de entretenimento, especialmente na hora de buscar conteúdo diretamente nas Smart TVs.”

Os proprietários de Samsung Smart TVs podem baixar o Apple Music da loja de aplicativos da TV, fazer login em uma conta com seu Apple ID ou iniciar o processo de assinatura na TV. Os proprietários das Samsung Smart TVs podem experimentar o Apple Music de graça por 3 meses.

Além do vasto catálogo do Apple Music, os assinantes podem assistir a shows originais, aos principais concertos e a outros conteúdos exclusivos, em suas Samsung Smart TVs, além de vários outros aplicativos da plataforma.

Para mais informações sobre as Samsung Smart TVs, acesse www.samsung.com/tvs/

Para conhecer mais detalhes sobre o novo portfólio de TVs da Samsung no Brasil, acesse: https://news.samsung.com/br/da-evolucao-8k-a-uma-nova-categoria-de-tvs-4k-conheca-a-linha-2020-de-tvs-samsung.