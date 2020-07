Prefeitura inaugura UBS fluvial para atender comunidades ribeirinhas de Eirunepé

O prefeito de Eirunepé Raylan Barroso entregou, nessa segunda-feira (29), a UBS Fluvial Prefeito Expedito Barroso de Alencar, fruto de emenda disponibilizada pelo senador Eduardo Braga no valor de R$ 2,3 milhões.

Na oportunidade também foram entregues sete novas ‘ambulanchas’ para ajudar na remoção de pacientes nas comunidades de acesso fluvial.

A estrutura da UBS Fluvial dispõe de todos os equipamentos para atendimento médico, odontológico e exames de raio x e ultrassom, além de uma farmácia própria para atender comunidades rurais do município facilitando o acesso da população ribeirinha a tratamentos de saúde.

Para Raylan Barroso, a UBS Fluvial chega em boa hora para somar aos esforços que a prefeitura de Eirunepé vem desenvolvendo na saúde, especialmente, durante a pandemia do coronavírus. “Nosso compromisso com o bem estar das famílias do nosso município ganha mais um importante instrumento para atenção à saúde básica e também para diminuir os impactos do coronavírus em Eirunepé. Para isso, contamos com a atuação de diversos profissionais capacitados para atender pacientes da zona rural e também da sede”, destacou o prefeito.

O senador Eduardo Braga, autor da emenda de R$ 2,3 milhões que resultou na entrega da UBS completa, salientou que continuará mediando melhorias para atender à população do interior. “É dessa forma, com muito trabalho, que agradecemos ao povo do Amazonas, em especial ao de Eirunepé, pelo carinho de sempre. E estamos empenhados em viabilizar novos recursos para garantir um serviço de saúde digno aos nossos irmãos das mais de 6,2 mil comunidades rurais e indígenas do Estado”, adiantou Eduardo.