Samsung lança novo sistema de ultrassom que alia tecnologia de imagem superior, design e fluxo intuitivo

A Samsung lança no Brasil mais um sistema de ultrassom da linha premium HERA. O modelo HERA W9, que foi projetado especialmente para elevar os níveis de confiança e eficiência nos cuidados com a saúde das mulheres, combina tecnologias de imagem superior com design ergonômico e fluxo de trabalho intuitivo e simplificado.

HERA é a sigla para Hyper-aperture and Enhanced Reconstruction Architecture (Arquitetura de Hiperabertura e Reconstrução Aprimorada) e dá nome à plataforma mais potente dos sistemas de ultrassom da Samsung, já amplamente consolidada entre profissionais de medicina fetal e saúde da mulher.

“Com o HERA W9, a Samsung uniu ergonomia e conforto a uma poderosa arquitetura de processamento que é capaz de gerar imagens de altíssima resolução, oferecendo níveis excepcionais de precisão diagnóstica para a rotina dos profissionais da ultrassonografia. Isso reforça o nosso compromisso em prover o mercado com as melhores soluções clínicas do segmento de sistemas de diagnóstico por ultrassom para todas as especialidades”, diz Walter Brandstetter, gerente clínico da divisão de HME da Samsung Brasil.

A alta performance de imagem do HERA W9 está relacionada ao processamento Crystal Architecture, que combina os recursos CrystalBeam e CrystalLive e a tecnologia S-Vue de transdutores para oferecer informações com mais definição. O CrystalBeam é uma tecnologia proprietária de formação de feixes ultrassônicos que proporciona maior uniformidade na geração de imagens, enquanto o CrystalLive envolve aprimoramento de imagens 2D, renderização volumétrica e processamento de sinais de Doppler coloridos.

ShadowHDR, MV-Flow e LumiFlow são outros recursos presentes no HERA W9, que contribuem com o alto nível de detalhamento e precisão do equipamento. Com eles, é possível explorar zonas mais sombreadas, provocadas pela atenuação óssea do feto, e identificar alterações morfológicas e a dinâmica do fluxo sanguíneo. Há ainda tecnologias criadas para aprimorar os resultados em 3D/4D, como RealisticVue, CrystalVue e HDVI, que realizam o processamento e refinamento de imagens volumétricas, cujos objetivos são proporcionar altos níveis de detalhamento e realismo da anatomia do feto.

Toda essa gama de recursos tecnológicos faz com que o trabalho de avaliação dos médicos sobre crescimento fetal e a saúde da mulher sejam mais precisos e transcorram com maior fluidez e segurança. Além disso, a Samsung se preocupou em desenvolver mecanismos de ajuste personalizado dos equipamentos, tanto para proporcionar utilização mais confortável e ergonômica para os médicos como para otimizar o trabalho com configurações pré-definidas de exame.