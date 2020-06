Com emenda de Átila Lins, prefeitura de Anori inicia construção de nova praça infantil

A prefeitura de Anori iniciou a construção de uma nova praça infantil para atender a população do município. Com um orçamento de quase R$ 510 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Átila Lins, a obra tem previsão de entrega para o final de setembro deste ano.

O espaço, voltado para atividades recreativas infantis contará com playground, quadras para a prática de esportes, arborização, áreas recreativas, quiosques, entre outros. O prefeito de Anori, Jamilson Carvalho, fez questão de lembrar que os recursos chegaram ao município por meio do Programa Calha Norte e só podem ser usados para a construção da praça.

Ele ainda agradeceu ao deputado Átila Lins, que de acordo com ele é um grande parceiro do município. “Nossa cidade ganha muito com essa obra. Investir em lazer é investir na saúde e no bem-estar da população de Anori e é com essa visão que o deputado tem nos ajudado desde o início da gestão”, disse Jamilson.