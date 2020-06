Prefeitura de Eirunepé mantem investimentos na cidade mesmo na pandemia e inaugura praça para população

O prefeito Raylan Barroso inaugurou, no início da noite deste sábado (27), a praça Anísio Mello, que vai atender os moradores do bairro aparecida, em Eirunepé. O espaço foi construído em um antigo terreno abandonado da cidade, que há anos acumulava lixo e oferecia risco sanitário para a população.

Além de um espaço de lazer e encontro, a praça conta com um pequeno parque de diversões infantil com direito a escorregador, balanços, entre outros. Também há bancos, jardim, quiosque para alimentação e iluminação de LED.

Raylan Barroso falou que apesar de ser uma ação simples, a inauguração garante dignidade social para a comunidade. “É um momento de alegria entregar uma nova praça para a população que por tantos anos sonhou com um espaço de lazer com uma estrutura de qualidade, onde crianças, jovens, adultos e idosos possam desfrutar de momentos de tranquilidade e alegria com os amigos e familiares. A praça Anísio Mello será o ponto de encontro das famílias, oferecendo dignidade e convivência sadia entre os moradores”.

O prefeito ainda falou das dificuldades econômicas vividas no momento de pandemia, o que de acordo com ele, não vai impedir que a prefeitura de Eirunepé continue fazendo investimentos. “Mesmo com poucos recursos e atravessando a pior crise econômica da história do país, e lutando contra a pandemia da covid-19, não medimos esforços para trabalhar com dedicação e compromisso, agradeço ao empenho de toda a nossa equipe, que transformou o sonho em realidade. E não iremos parar por aqui, semana que vem tem mais inauguração”, garantiu Raylan Barroso.