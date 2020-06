Prefeitura garante água tratada para mais cinco comunidades rurais em Eirunepé

Para garantir água de qualidade para as populações rurais, o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, inaugurou nesta sexta-feira, 26 de junho, cinco novas unidades da Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano (Salta-Z). Desta vez as comunidades beneficiadas foram a Praia da Cacaia, Prainha, Nova Sorte, Três Unidos e Águia.

A ação tem o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil, e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que doaram os equipamentos. Em contrapartida, o município preparou das instalações em cada localidade, orientando a população ribeirinha sobre o uso dos itens e monitoramento frequente da qualidade da água tratada.

De acordo com o prefeito Raylan Barroso, a Salta-z proporciona não apenas acesso à água de qualidade, mas também o empoderamento e a conscientização das pessoas quanto às responsabilidades social e coletiva, mobilizando cidadãos e compartilhando saberes, construindo compromissos e um ambiente saudável para toda a comunidade.

A Salta-z utiliza processo convencional para tratar a água, por meio de uma estrutura física simplificada, e fazendo uso de filtro e dosadores de características artesanais. “A escolha das comunidades tem por critério a dificuldade que as populações enfrentam no acesso a água no período de vazante. Esperamos proporcionar água de qualidade para estas cinco comunidades, bem como as demais, melhorando a qualidade de vida das pessoas e principalmente das crianças diminuindo também o índice de doenças oriundas do consumo de água não tratada”, afirmou Raylan Barroso.